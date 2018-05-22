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Злой водитель: ярославцы обсуждают фото собаки за рулём «семёрки»
22 мая 2018 17:58
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Фотографию овчарки, сидящей за рулём «семёрки», разместили в группе «Жесть Ярославль» в соцсети «ВКонтакте».
Пса оставили в машине возле одного из торговых центров города. У некоторых участников группы собака вызвала умиление, другие принялись шутить.
— Это сигнализация с противоугонной системой, или «по нашим дорогам поездишь, злым как собака станешь, — написал Женя Заварзин.
— Собакен за костями заехал, ничего особенного, — пошутил Артём Воронин.
Несколько людей забеспокоились, а приоткрыто ли окно, чтобы пёс мог дышать. Но, оказывается, даже приоткрытое окно не спасёт в жару животное, запертое в машине.
— Животных лучше вообще не оставлять в машине, — рассказали ветеринары клиники «Добрый доктор». — Если не работает кондиционер, то даже при приоткрытом окне вентиляции в салоне практически нет, и за 10–15 минут в жару воздух может прогреться до пятидесяти градусов.
Хуже всего подобное переносят возрастные животные и те, у кого проблемы с сердцем.
— У собак начинается одышка, необходимо сразу снизить температуру тела, — рассказали ветеринары. — Как правило, собак оставляют в машинах возле супермаркетов, и хозяева выходят оттуда с покупками, в том числе и замороженными продуктами. Лёд или любой замороженный продукт надо приложить собаке на подмышки и в область живота и сразу отвезти животное в клинику, потому что, решив дать какие-то препараты самостоятельно, можно ещё больше навредить животному.
Специалисты рассказали, что в этом году с такими проблемами в ветклинику пока не обращались.
Фото: Жесть Ярославль/VK.com
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