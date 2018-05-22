Злой водитель: ярославцы обсуждают фото собаки за рулём «семёрки»

Собаку оставили в машине возле торгового центра

Фотографию овчарки, сидящей за рулём «семёрки», разместили в группе «Жесть Ярославль» в соцсети «ВКонтакте».

Пса оставили в машине возле одного из торговых центров города. У некоторых участников группы собака вызвала умиление, другие принялись шутить.

— Это сигнализация с противоугонной системой, или «по нашим дорогам поездишь, злым как собака станешь, — написал Женя Заварзин.

— Собакен за костями заехал, ничего особенного, — пошутил Артём Воронин.

Несколько людей забеспокоились, а приоткрыто ли окно, чтобы пёс мог дышать. Но, оказывается, даже приоткрытое окно не спасёт в жару животное, запертое в машине.

— Животных лучше вообще не оставлять в машине, — рассказали ветеринары клиники «Добрый доктор». — Если не работает кондиционер, то даже при приоткрытом окне вентиляции в салоне практически нет, и за 10–15 минут в жару воздух может прогреться до пятидесяти градусов.

Хуже всего подобное переносят возрастные животные и те, у кого проблемы с сердцем.

— У собак начинается одышка, необходимо сразу снизить температуру тела, — рассказали ветеринары. — Как правило, собак оставляют в машинах возле супермаркетов, и хозяева выходят оттуда с покупками, в том числе и замороженными продуктами. Лёд или любой замороженный продукт надо приложить собаке на подмышки и в область живота и сразу отвезти животное в клинику, потому что, решив дать какие-то препараты самостоятельно, можно ещё больше навредить животному.

Специалисты рассказали, что в этом году с такими проблемами в ветклинику пока не обращались.