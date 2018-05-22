Стало известно, кто покончил с собой на детской площадке в Ярославле

Мужчину опознали

Стало известно, кто покончил с собой на детской площадке в Брагино.

— Мужчину опознали. Ему было 39 лет. Он проживал в соседнем доме, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.

Мотивы его поступка пока остаются неизвестными. Тело мужчины обнаружили случайные прохожие 20 мая в одном из дворов по улице Бабича. Следователи проводят проверку.