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Стало известно, кто покончил с собой на детской площадке в Ярославле
22 мая 2018 17:21
7 308 0
Стало известно, кто покончил с собой на детской площадке в Брагино.
— Мужчину опознали. Ему было 39 лет. Он проживал в соседнем доме, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.
Мотивы его поступка пока остаются неизвестными. Тело мужчины обнаружили случайные прохожие 20 мая в одном из дворов по улице Бабича. Следователи проводят проверку.
Фото: Жесть Ярославль/Vk.com
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