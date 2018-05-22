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В Ярославской области «Ниссан» вылетел на встречку: водитель в больнице
22 мая 2018 17:10
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Сегодня в 11 часов в Переславском районе возле деревни Щелканка произошло ДТП.
Водитель автомобиля «Ниссан-Альмера» не справился с управлением и вылетел на встречку, где столкнулся с грузовым автобусом «Мерседес». Легковому автомобилю раскурочило водительскую сторону.
— В аварии пострадал водитель «Ниссана», — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области. — Мужчину с травмами увезли в больницу.
Ещё одно серьёзное ДТП произошло на трассе М-8 в воскресенье. «Нива» влетела в грузовик, в аварии пострадал водитель.
Фото: МЧС
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