Первая стадия стала четвёртой: ярославской журналистке требуется помощь

Даша намерена победить болезнь

Всё началось с того, что стало жутко чесаться и зудеть тело. Думали аллергия. Оказалось – рак.

Ярославской журналистке Даше Денисенко очень нужна помощь. Она уже год борется со злокачественной опухолью - лимфомой Ходжкина. Болезнь выявили на первой стадии, но сейчас она уже переросла в четвёртую. Но Даша не сдаётся. Она намерена победить болезнь и в своих соцсетях под фотографиями из больницы пишет жизнеутверждающие хештеги #ракдурак.

Последние несколько лет Даша работает в Санкт-Петербурге в одном из местных СМИ. Ей помогает мама. Она ухаживает за больной дочерью. Самое несправедливое, что это очень не понравилось начальству с маминой работы, и её попросили уволиться. Работает только Дашин папа, который, к тому же, помогает победить рак и своей маме.

- Весь курс стоит девять миллионов рублей. Сумма неподъемная, но спасибо минздраву Вологодской области, который выделил квоту. Даша она прошла два курса химиотерапии. Предстоит пройти еще шесть. Траты на лекарства и обследования оплачиваются за свой счёт, и тут речь идет о десятках тысяч рублей в месяц, - говорится в группе помощи Даше Денисенко.

Если вы хотите помочь Даше победить рак, то можете посмотреть реквизиты банковских счетов в этой группе. Здесь же вся информация о болезни и отчёты о потраченных средствах.