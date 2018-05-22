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В Ярославле «Форд» сбил 15-летнего подростка на мопеде
22 мая 2018 15:15
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Вчера в Ярославле около четырёх часов дня на улице Гудованцева в районе дома № 24 произошло ДТП. Там «Форд» сбил 15-летнего парня, который ехал на мопеде. Сотрудники ГИБДД, зарегистрировавшие происшествие, рассказали, что подросток получил травмы.
— Мы предупреждаем водителей и пассажиров мотоциклов, мопедов и скутеров, что нужно ездить в специальной экипировке и шлемах, — рассказали в управлении ГИБДД УМВД России по Ярославской области. — За езду без шлемов предусмотрен штраф до 1 тысячи рублей. Для управления мопедами или скутерами необходимо водительское удостоверение категории «М», а на управление мотоциклами — категории «А» или «А1», в зависимости от типа мотоцикла.
Другое ДТП произошло совсем недавно в Ярославле — машина-погрузчик, груженная белым кирпичом в упаковке, завалилась в глубокую яму на улице Магистральной.
Всего за прошедшие сутки сотрудники ГИБДД зарегистрировали в Ярославской области ДТП с пострадавшими, в результате которых 1 человек погиб и 9 человек получили травмы.
Фото: УГИБДД УМВД России по Ярославской области
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