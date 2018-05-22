В Ярославле грузовик рассыпал белые кирпичи, провалившись в яму на дороге

Погрузчик не преодолел яму на обочине

Дороги Ярославля настолько суровые, что в ямах на них страдают даже грузовики. Машина-погрузчик, груженая белым кирпичом в упаковке, завалилась в глубокую яму на улице Магистральной.

Из-за удара и большого наклона кирпич посыпался на землю, порвав упаковку. Водитель погрузчика, оценивая происходящее, схватился за голову.

— Машина завалилась в яму на обочине. Сейчас кирпич перегружают в другой автомобиль, — рассказала Оксана Ильичёва, ставшая свидетелем произошедшего.

На место уже прибыла машина ГИБДД. Вероятнее всего, владелец погрузчика будет требовать компенсацию за повреждения автомобиля из-за разбитой дороги.

Авария случилась из-за ямы

В начале мая в Ярославле под мусоровозом провалился асфальт.