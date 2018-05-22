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В Ярославле грузовик рассыпал белые кирпичи, провалившись в яму на дороге
22 мая 2018 14:07
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Дороги Ярославля настолько суровые, что в ямах на них страдают даже грузовики. Машина-погрузчик, груженая белым кирпичом в упаковке, завалилась в глубокую яму на улице Магистральной.
Из-за удара и большого наклона кирпич посыпался на землю, порвав упаковку. Водитель погрузчика, оценивая происходящее, схватился за голову.
— Машина завалилась в яму на обочине. Сейчас кирпич перегружают в другой автомобиль, — рассказала Оксана Ильичёва, ставшая свидетелем произошедшего.
На место уже прибыла машина ГИБДД. Вероятнее всего, владелец погрузчика будет требовать компенсацию за повреждения автомобиля из-за разбитой дороги.
В начале мая в Ярославле под мусоровозом провалился асфальт.
Фото: Дороги Ярославля / facebook.com, Дороги Ярославля / Facebook
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