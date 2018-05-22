Президент федерации самбо и двое бойцов отправились за решётку: история о зверском избиении ярославцев

Ярослсавские самбисты и дзюдоисты уважают Сергея Феоктистова как спортсмена и как человека

В Ярославле суд вынес приговор президенту ярославской федерации самбо Сергею Феоктистову и двум знакомым его сына, которые засветились в массовой драке в День города в 2016 году. Их судили по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью с использованием предметов в качестве оружия». Всех фигурантов этого дела отправили в колонию строгого режима. Самого Феоктистова на восемь лет, ещё одного бойца — на шесть лет и другого — на три года.

— Был проделан огромный объём работы, чтобы собрать исчерпывающие доказательства вины мужчин: сделаны требующие времени экспертизы, в том числе медицинские, — рассказали следователи МВД.

Сыщики восстановили полную картину того, что случилось в тот день. Феоктистову позвонил сын и рассказал, что он с кем-то сцепился на улице. И даже подрался. Спортсмен, двое друзей его сына и ещё трое знакомых решили отомстить обидчикам.

— Все вшестером они поняли, что физически и психологически сильнее двух мужчин и женщины, бросившихся от них наутёк, — говорится в материалах уголовного дела. — Мужчины догнали испуганных людей, повалили их на землю и стали жёстко бить.

Они их пинали ногами и лупили бейсбольными битами. Били по голове, рукам, ногам, спинам. Женщина, которая вместе с двумя мужчинами убегала от спортсменов, попыталась защитить своего супруга — она закрыла голову мужа своим телом. И ей тоже досталось от разъярённой компании.

— В это время прибежал 16-летний сын супругов, которых били Феоктистов и компания, — добавили подробностей к истории в управлении МВД России по Ярославской области. — Он позвонил своему знакомому, к которого есть «Газель», чтобы тот срочно приехал и отвёз в больницу пострадавших. Тот откликнулся на просьбу и приехал. Тут президент федерации самбо схватился за ружьё и заехал подростку прикладом по лицу, а знакомые спортсмена разбили битами «Газель» его друга и тоже стали колотить 16-летнего парня.

Избитые двое мужчин уже не сопротивлялись — не было сил. Но шестеро людей из другой компании продолжали их бить. Всё это происходило на глазах жены одного из них и сына.

— Пострадавшим был причинен тяжкий вред здоровью: у одного диагностировали переломы рук и ног и многочисленные травмы, а у другого — перелом свода и основания черепа. Ему назначена инвалидность 1-й группы, — установлено по итогам судебно-медицинской экспертизы. — А у 16-летнего подростка — вред здоровью средней тяжести.

Это уголовное дело в суде рассматривалось в закрытом режиме. И только сейчас в нём поставлена точка — вынесены приговоры.

Родственники и спортсмены, занимавшиеся самбо у Феоктистова, с таким заключением суда не согласны. Они считают, что их родственник и наставник сам стал жертвой.

— Феоктистов в День города отбивался от толпы нетрезвых граждан, которые пытались вломиться к нему в дом и избить семью — его сына с ребенком, — говорит спортсмен Артём Фролов. — Что за типы были те люди, которым Сергей Анатольевич навешал, раз его держат под стражей? Или там была не просто драка? Или у нас нормальная практика, когда человек, отбившийся от нападения по итогу садится в клетку? А Феоктистов, между прочим, много полезного сделал для города и молодежи.

Как бы там ни было, следователи уверены, что вшестером избивать ногами и битами тех, кто слабее, — это жестокое преступление.