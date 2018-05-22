×
Открыть
Городские новости и погода в приложении 76.ru
Продажа авто, мото


Обратная связь
Подробности

Город

Президент федерации самбо и двое бойцов отправились за решётку: история о зверском избиении ярославцев

22 мая 2018 13:50
5 590 3
криминал, драка, самбо, Ярославль

В Ярославле суд вынес приговор президенту ярославской федерации самбо Сергею Феоктистову и двум знакомым его сына, которые засветились в массовой драке в День города в 2016 году. Их судили по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью с использованием предметов в качестве оружия». Всех фигурантов этого дела отправили в колонию строгого режима. Самого Феоктистова на восемь лет, ещё одного бойца — на шесть лет и другого — на три года.

— Был проделан огромный объём работы, чтобы собрать исчерпывающие доказательства вины мужчин: сделаны требующие времени экспертизы, в том числе медицинские, — рассказали следователи МВД.

Сыщики восстановили полную картину того, что случилось в тот день. Феоктистову позвонил сын и рассказал, что он с кем-то сцепился на улице. И даже подрался. Спортсмен, двое друзей его сына и ещё трое знакомых решили отомстить обидчикам.

— Все вшестером они поняли, что физически и психологически сильнее двух мужчин и женщины, бросившихся от них наутёк, — говорится в материалах уголовного дела. — Мужчины догнали испуганных людей, повалили их на землю и стали жёстко бить.

Они их пинали ногами и лупили бейсбольными битами. Били по голове, рукам, ногам, спинам. Женщина, которая вместе с двумя мужчинами убегала от спортсменов, попыталась защитить своего супруга — она закрыла голову мужа своим телом. И ей тоже досталось от разъярённой компании.

— В это время прибежал 16-летний сын супругов, которых били Феоктистов и компания, — добавили подробностей к истории в управлении МВД России по Ярославской области. — Он позвонил своему знакомому, к которого есть «Газель», чтобы тот срочно приехал и отвёз в больницу пострадавших. Тот откликнулся на просьбу и приехал. Тут президент федерации самбо схватился за ружьё и заехал подростку прикладом по лицу, а знакомые спортсмена разбили битами «Газель» его друга и тоже стали колотить 16-летнего парня.

Суд по делу Феоктистова и его компании проходил в закрытом режиме

Избитые двое мужчин уже не сопротивлялись — не было сил. Но шестеро людей из другой компании продолжали их бить. Всё это происходило на глазах жены одного из них и сына.

— Пострадавшим был причинен тяжкий вред здоровью: у одного диагностировали переломы рук и ног и многочисленные травмы, а у другого — перелом свода и основания черепа. Ему назначена инвалидность 1-й группы, — установлено по итогам судебно-медицинской экспертизы. — А у 16-летнего подростка — вред здоровью средней тяжести.

Это уголовное дело в суде рассматривалось в закрытом режиме. И только сейчас в нём поставлена точка — вынесены приговоры.

Родственники и спортсмены, занимавшиеся самбо у Феоктистова, с таким заключением суда не согласны. Они считают, что их родственник и наставник сам стал жертвой.

— Феоктистов в День города отбивался от толпы нетрезвых граждан, которые пытались вломиться к нему в дом и избить семью — его сына с ребенком, — говорит спортсмен Артём Фролов. — Что за типы были те люди, которым Сергей Анатольевич навешал, раз его держат под стражей? Или там была не просто драка? Или у нас нормальная практика, когда человек, отбившийся от нападения по итогу садится в клетку? А Феоктистов, между прочим, много полезного сделал для города и молодежи.

Как бы там ни было, следователи уверены, что вшестером избивать ногами и битами тех, кто слабее, — это жестокое преступление.

Михаил Контуев
Михаил Контуев Написать письмо
Фото: Сергей Феоктистов, Артём Фролов
Продажа авто, мото
Далее: В Ярославле стартует пора ЕГЭ: какие новшества ждут выпускников во время экзаменов

Новое на сайте
Приятный подарок от погоды: готов прогноз на День города и первый месяц лета

Приятный подарок от погоды: готов прогноз на День города и первый месяц лета
Минимум соседей, максимум свободы: где найти все прелести загородной жизни в черте города

Минимум соседей, максимум свободы: где найти все прелести загородной жизни в черте города
Ливни, ветер и гроза обрушатся внезапно: когда ярославцам ждать непогоды

Ливни, ветер и гроза обрушатся внезапно: когда ярославцам ждать непогоды
Тренд или треш: ищем огромные кроссовки и брюки с лампасами вместе со стилистом

Тренд или треш: ищем огромные кроссовки и брюки с лампасами вместе со стилистом
Дожди и грозы вместо солнца: когда в Ярославле резко изменится погода

Дожди и грозы вместо солнца: когда в Ярославле резко изменится погода

Фильм недели
16 мая
«Такси 5»: прошлое на спущенных колесах
В душе каждого полицейского Марселя заложена страсть к яростным гонкам по патрулируемым улочкам солнечного французского города. Поэтому, когда...
Комментарии (5): Как там "профи" - ЗАМЫСЕЛ... далее
8 мая
«Мстители»: камни для беспечности
Людские жизни снова под угрозой, но на этот раз не из-за супергеройских разборок. Титан Танос, чье имя боятся произносить в разных уголках...
Комментарии (29): Просто суперский фильм!!... далее
Лучшие курсы валют
Банки в Ярославле
  покупка продажа
USD 61,18 61,49
EUR 72,14 72,45
Драгоценные металлы
  покупка продажа
Золото 2380,00 2480,00
Курсы валют ЦБ РФ на 23.05
USD 61,26 -1,27
EUR 72,24 -1,09
Динамика курсов валют
Конвертор валют




Опрос
Вы посещаете ветеринара со своими питомцами?
Статистика | Все опросы
Новости партнеров
  • 76.ru в соцсетях
  • Мобильные приложения
RUgion.ru HEARST SHKULEV Digital Regional Network
Copyright © 2001-2018. ООО «Сеть городских порталов».
Увидели ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
Порядок использования информации. Техподдержка.
Публикация материалов под меткой «На правах рекламы» и «Новости компаний» оплачена из средств рекламодателя
18+ Rambler's Top100  
Сетевое издание «76.ру» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-70960 от 13.09.2017 г.
Учредитель: ООО «Сеть городских порталов». Редакция: ООО «Сеть городских порталов». Главный редактор: Прохорова Ольга Геннадиевна.
Адрес редакции: 150003, г. Ярославль, ул. Республиканская 3, корпус 4, офис 313, 8 (485) 259-9990 (доб. 2).
Электронный адрес редакции: 76@rugion.ru.  Сообщить новость
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: ur@info74.ru.