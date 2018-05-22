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В Ярославле стартует пора ЕГЭ: какие новшества ждут выпускников во время экзаменов
22 мая 2018 13:09
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В этом году сдавать выпускные экзамены в 11 классах будут 5592 ученика, в 9 классах — 10991 человек. Об этом рассказала директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода.
25 мая начнутся первые экзамены у девятиклассников, 28 мая — у одиннадцатиклассников.
— В этом году для выпускников 11 классов будут сформированы 43 пункта проведения экзаменов на базе школ. Ещё семь пунктов будут в исправительных учреждения для несовершеннолетних, один на базе исправительных учреждений, один — в туберкулёзной больнице и пять на дому, — рассказала Ирина Лобода.
В этом году выпускников ждут новшества в технической части экзамена. Если раньше при детях вскрывали конверты с заданиями, то теперь их будут распечатывать прямо на экзамене, затем сканировать, а затем отправлять в региональные, а после в федеральные пункты обработки информации.
— Это сделано для того, чтобы сократить время обработки и получения результатов, а также сократить возможность влияния человеческого фактора на проведение и результаты экзаменов, — пояснила Ирина Лобода.
Обеспечивать безопасность во время выпускных экзаменов будет полиция. Полицейские будут находиться только на прилегающей территории, досматривать и отбирать телефоны у учеников они не будут.
Кроме того, в каждом пункте проведения экзаменов будут работать общественные наблюдатели. Следить за дисциплиной и безопасностью будут и с помощью камер видеонаблюдения.
В этом году, как и в прошлом, больше всего человек выбрали сдавать экзамен по обществознанию. Также больше всего заявок ребята подали на такие предметы, как биология, информатика, физика и география.
20 июня закончатся основные дни экзаменов, 2 июля — резервные. В резервные дни экзамены смогут сдать те, кто пропустил основные дни из-за болезни, либо же написал обязательные предметы (русский и базовая математика) на двойки.
Тем, кто и в резервные дни не справится с обязательными экзаменами, ещё один шанс предоставят в сентябре. Дальше — только в следующем году. Отметим, что пересдать экзамены по выбору можно будет только в следующем году.
Фото: Александра Савельева
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