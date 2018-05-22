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В Ярославле пустят ночные автобусы и троллейбусы
22 мая 2018 11:10
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В Ярославле 26 мая автобусы и троллейбусы будут ходить дольше. В День города ночные рейсы пускают уже несколько лет, чтобы ярославцы могли в центре полюбоваться праздничным салютом, а потом разъехаться по районам.
В этом году было принято решение продлить работу транспорта до часа ночи, — рассказали в мэрии Ярославля. — Из центра во все районы можно будет уехать на автобусах и троллейбусах.
Какие автобусы поедут в час ночи:
№ 4К «Богоявленская площадь — улица Спортивная»;
№ 41К «Богоявленская площадь — улица Светлая»;
№ 6Т «Торговый переулок — НЗКИ»;
№ 9Т «Торговый переулок — ЯЗХМ»;
№ 11Т «Торговый переулок — 15 МКР»;
№ 32Т «Торговый переулок — улица Сахарова».
Во сколько и откуда поедут последние троллейбусы:
от Шинного завода:
№ 1 «ЯШЗ — Ярославль-Главный» в 00:07; 00:16; 00:27; 00:38; 00:49 00:59 (последнее отправление будет от площади Волкова» в 01:10);
№ 9 «ЯШЗ — Улица Нефтяников в 23:39; 23:49; 00:11; 00:23; 00:36; 00:46; 00:56 (последнее отправление от остановки «Улица Комсомольская» в 01:08).
от Богоявленской площади:
№ 5 «Ярославль-Главный — улица Рыкачёва»
в сторону улицы Рыкачёва в 00:32; 00:47; 01:00; 01:13,
в сторону вокзала «Ярославль Главный» 00:06; 00:24; 00:34, 00:47.
от Торгового переулка:
№ 8 «Торговый переулок — улица Волгоградская» в 23:05; 23:38; 00:10; 00:26; 00:41.
Проезд в транспорте будет стоить как и в обычные дни — 23 рубля. В автобусах и троллейбусах будут действовать все льготы и проездные билеты.
В этот день на праздник лучше ехать на транспорте. На машине добраться до центра будет невозможно, потому что в городе будет перекрыто движение.
Мы уже публиковали полную программу Дня города.
Фото: Михаил Контуев
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