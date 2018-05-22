В Ярославле пустят ночные автобусы и троллейбусы

Уехать на транспорте после салюта в День города бывало проблематично

В Ярославле 26 мая автобусы и троллейбусы будут ходить дольше. В День города ночные рейсы пускают уже несколько лет, чтобы ярославцы могли в центре полюбоваться праздничным салютом, а потом разъехаться по районам.

В этом году было принято решение продлить работу транспорта до часа ночи, — рассказали в мэрии Ярославля. — Из центра во все районы можно будет уехать на автобусах и троллейбусах.

Какие автобусы поедут в час ночи:

№ 4К «Богоявленская площадь — улица Спортивная»;

№ 41К «Богоявленская площадь — улица Светлая»;

№ 6Т «Торговый переулок — НЗКИ»;

№ 9Т «Торговый переулок — ЯЗХМ»;

№ 11Т «Торговый переулок — 15 МКР»;

№ 32Т «Торговый переулок — улица Сахарова».

Во сколько и откуда поедут последние троллейбусы:

от Шинного завода:

№ 1 «ЯШЗ — Ярославль-Главный» в 00:07; 00:16; 00:27; 00:38; 00:49 00:59 (последнее отправление будет от площади Волкова» в 01:10);

№ 9 «ЯШЗ — Улица Нефтяников в 23:39; 23:49; 00:11; 00:23; 00:36; 00:46; 00:56 (последнее отправление от остановки «Улица Комсомольская» в 01:08).

от Богоявленской площади:

№ 5 «Ярославль-Главный — улица Рыкачёва»

в сторону улицы Рыкачёва в 00:32; 00:47; 01:00; 01:13,

в сторону вокзала «Ярославль Главный» 00:06; 00:24; 00:34, 00:47.

от Торгового переулка:

№ 8 «Торговый переулок — улица Волгоградская» в 23:05; 23:38; 00:10; 00:26; 00:41.

Проезд в транспорте будет стоить как и в обычные дни — 23 рубля. В автобусах и троллейбусах будут действовать все льготы и проездные билеты.

В этот день на праздник лучше ехать на транспорте. На машине добраться до центра будет невозможно, потому что в городе будет перекрыто движение.

Мы уже публиковали полную программу Дня города.