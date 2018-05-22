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Ярославцы собрали деньги на похороны женщины, которая покончила с собой
22 мая 2018 10:42
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Ярославцы помогли собрать деньги на похороны женщины, которая покончила с собой. Сестра женщины Надежда рассказала, что ей написали несколько человек с предложением помочь. Общими усилиями они собрали 3600 рублей.
— Также я получила социальную выплату на погребение – 5701 рубль 31 копеек. Сестру похоронят в четверг, — рассказала Надежда.
Напомним, в прошедшую пятницу ярославцы увидели в окне тело женщины. Когда приехали спасатели, она уже не дышала. Позже Надежда рассказала, что сестра жила в нищете, у неё отобрали всех детей и на последнем месяце беременности её бросил муж.
Фото: Ok.ru, Надежда Бабурина
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