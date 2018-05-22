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Город

Гигантский футбольный мяч с Красной площади закатили во дворы

22 мая 2018 09:32
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футбол, Ярославль, мяч, чемпионат мира - 2018

Как-то не прижился гигантский футбольный мяч в Ярославле. Может, это всё оттого, что чемпионат мира по футболу пройдёт мимо нашего города?

На днях жители Ярославля обнаружили мяч во дворе зданий по улице Чкалова, 2. Гигантский мяч сиротливо лежал на парковке для автомобилей.

 — Это офисы «Гипродвигателя». Там его и собирали, — пояснила ярославна Оксана Козлова.

Однако, как оказалось, это было временное пристанище. Как говорят очевидцы, его уже вернули на место.

А ведь всего месяц назад этот мяч катался по всей Красной площади, потому что его сдуло ветром.

Анна Лурье
Анна Лурье Написать письмо
Фото: Виктория Карпова/Vk.com
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