|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Гигантский футбольный мяч с Красной площади закатили во дворы
22 мая 2018 09:32
2 261 4
Как-то не прижился гигантский футбольный мяч в Ярославле. Может, это всё оттого, что чемпионат мира по футболу пройдёт мимо нашего города?
На днях жители Ярославля обнаружили мяч во дворе зданий по улице Чкалова, 2. Гигантский мяч сиротливо лежал на парковке для автомобилей.
— Это офисы «Гипродвигателя». Там его и собирали, — пояснила ярославна Оксана Козлова.
Однако, как оказалось, это было временное пристанище. Как говорят очевидцы, его уже вернули на место.
А ведь всего месяц назад этот мяч катался по всей Красной площади, потому что его сдуло ветром.
Фото: Виктория Карпова/Vk.com
|
Новое на сайте
Фильм недели
16 мая
«Такси 5»: прошлое на спущенных колесах
В душе каждого полицейского Марселя заложена страсть к яростным гонкам по патрулируемым улочкам солнечного французского города. Поэтому, когда...
Как там "профи" - ЗАМЫСЕЛ... далее
8 мая
«Мстители»: камни для беспечности
Людские жизни снова под угрозой, но на этот раз не из-за супергеройских разборок. Титан Танос, чье имя боятся произносить в разных уголках...
Просто суперский фильм!!... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров