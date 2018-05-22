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Ярославль встал в пробки: на каких улицах затруднено движение
22 мая 2018 09:11
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Сегодня утром в Ярославле было много пробок. Онлайн-сервис «Яндекс.Пробки» оценил их в 7 баллов. В некоторых местах движение затруднено до сих пор.
Сейчас на машине лучше не соваться на юго-западную окружную дорогу в районе Чурилково, также затруднено движение на Угличской улице в районе Леонтьевской церкви, на проспекте Толбухина от Октября до Ленина, на улице Республиканской от Октябрьской площади до проспекта Октября, на улице Урочской, ну и традиционно на проспекте Фрунзе, Суздальском шоссе и Московском проспекте перед Московским вокзалом и на Ленинградском проспекте от Пионерской до развилки с Промышленным шоссе.
— На Ленинградском пробка как на основной дороге, так и на второстепенной, — говорят жители Брагино.
Читайте также: в День города в Ярославле перекроют дороги — где будет не проехать.
Фото: Михаил Контуев
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