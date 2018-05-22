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Ярославцев бесплатно прокатят на колесе обозрения. Но не всех
22 мая 2018 09:09
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На новеньком колесе обозрения в Ярославле прокатят бесплатно, но только именинников и только в один день. В день официального запуска колеса, который совпадает с Днём города — 26 мая.
— Для этого необходимо лишь предъявить паспорт или свидетельство о рождении в очереди на аттракцион, — рассказали в городской администрации.
Открытие аттракциона запланировали на 11 утра. Как заявляли власти, 65-метровое колесо должно стать самым высоким в России. Одновременно оно сможет вместить 180 посетителей в 30 кабинках, 27 из которых посвящены городам «Золотого кольца».
Что будет видно с колеса, смотрите тут.
Фото: Мэрия Ярославля
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