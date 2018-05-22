Водитель резко затормозил: подробности серьёзной аварии на Которосльном мосту в Ярославле

Автомобиль BMW врезался в светофор

ДТП произошло вчера вечером на развязке возле моста через Которосль. Столкнулись BMW и Hyundai, одна машина отлетела в отбойник, а вторая врезалась в светофор.

— Х5 был в светофоре, — написал Александр Щербаков в группе «Дороги Ярославля» в фейсбуке. — И из-за него, видимо, не работал светофор на пересечении Московского с Малой пролетарской. Несчастные парни из ГИБДД разводили потоки вдвоём.

До приезда спецслужб водители останавливались, чтобы узнать, не нужна ли помощь.

— Водитель Hyundai сказал, что загорелся красный, и он резко затормозил, — написал Виктор Сысоев в группе «Дороги Ярославля» в соцсети «Фейсбук». — BMW следом в него влетела и отлетела в столб. В результате все светофоры и погасли, вероятно. Хорошо, что все живы.

Медицинская помощь всё-таки понадобилась — одного человека увезли на скорой.