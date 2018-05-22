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Водитель резко затормозил: подробности серьёзной аварии на Которосльном мосту в Ярославле
22 мая 2018 08:08
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ДТП произошло вчера вечером на развязке возле моста через Которосль. Столкнулись BMW и Hyundai, одна машина отлетела в отбойник, а вторая врезалась в светофор.
— Х5 был в светофоре, — написал Александр Щербаков в группе «Дороги Ярославля» в фейсбуке. — И из-за него, видимо, не работал светофор на пересечении Московского с Малой пролетарской. Несчастные парни из ГИБДД разводили потоки вдвоём.
До приезда спецслужб водители останавливались, чтобы узнать, не нужна ли помощь.
— Водитель Hyundai сказал, что загорелся красный, и он резко затормозил, — написал Виктор Сысоев в группе «Дороги Ярославля» в соцсети «Фейсбук». — BMW следом в него влетела и отлетела в столб. В результате все светофоры и погасли, вероятно. Хорошо, что все живы.
Медицинская помощь всё-таки понадобилась — одного человека увезли на скорой.
Фото: Кирилл Охапкин «Жесть Яросавль»/VK.com
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