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Ярославский зоопарк отдал окскому заповеднику яйца редких птиц

22 мая 2018 07:18
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зоопарк, Ярославль, стерхи

Ярославский зоопарк передал в Окский биосферный государственный заповедник яйца редких журавлей — стерхов.

В этом году стерхам ярославского зоопарка понравились условия содержания, и они принесли потомство. В заповеднике, куда отправились яйца ярославских птиц, люди пытаются увеличить популяцию этих белых журавлей, занесённых в Красную книгу.

 — Важным элементом является то, чтобы стершонок вылупился на территории заповедника и никогда не видел человека. Выращенные в заповеднике птенцы воспитываются по специальной методике, исключающей привыкание к человеку, — рассказали в Ярославском зоопарке. — Стерхи гнездятся только в России и больше нигде в мире. Участие ярославского зоопарка в программе увеличения популяции этих птиц — большой рывок в сохранения биоразнообразия нашей планеты.

Стерхи — белые журавли — находятся под угрозой исчезновения и внесены в международные списки Красной книги, а также Красной книги России. В настоящее время численность популяции вида в дикой природе оценивается приблизительно в 3000 особей. Критическая ситуация сложилась с западносибирскими стерхами — их в природе осталось около 20 особей. Особенностью этого вида стерхов является то, что выживает, как правило, только один птенец, так как между двумя птенцами возникает конкуренция за выживание, которая обычно заканчивается гибелью одного из них.

В этом году в Ярославском зоопарке вылупились удивительные птенцы с мордочками в форме сердец.

Елена Вахрушева
Елена Вахрушева Написать письмо
Фото: Ярославский зоопарк
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