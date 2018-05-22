Ярославский зоопарк отдал окскому заповеднику яйца редких птиц

Птенцы вылупятся уже в заповеднике

Ярославский зоопарк передал в Окский биосферный государственный заповедник яйца редких журавлей — стерхов.

В этом году стерхам ярославского зоопарка понравились условия содержания, и они принесли потомство. В заповеднике, куда отправились яйца ярославских птиц, люди пытаются увеличить популяцию этих белых журавлей, занесённых в Красную книгу.

— Важным элементом является то, чтобы стершонок вылупился на территории заповедника и никогда не видел человека. Выращенные в заповеднике птенцы воспитываются по специальной методике, исключающей привыкание к человеку, — рассказали в Ярославском зоопарке. — Стерхи гнездятся только в России и больше нигде в мире. Участие ярославского зоопарка в программе увеличения популяции этих птиц — большой рывок в сохранения биоразнообразия нашей планеты.

В этом году в Ярославском зоопарке вылупились удивительные птенцы с мордочками в форме сердец.