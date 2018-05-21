Спасатели поймали в Волге мужчину

Мужчина сопротивлялся и не хотел залезать в лодку

Сегодня сотрудники Государственной инспекции маломерных судов около 17 часов заметили посреди Волги человека. 35-летний мужчина решил переплыть реку от Твериц до Речного вокзала.

— Мужчина активно сопротивлялся и не хотел залезать в лодку, — рассказали в Центре гражданской защиты. — Течение его сильно сносило, и силы у пловца закончились.

Когда пловец устал, его затащили в катер

Спасатели погрузили мужчину в лодку и привезли обратно к тверицкому пляжу, там пловца уже ждали сотрудники полиции.

На берегу любителя плавать ждали полицейские

Жара заставляет людей искать спасение в воде, но спасатели предупреждают, что в реках надо быть очень осторожным. На прошлой неделе в Ярославской области утонули три человека. В Рыбинском районе утонул 16-летний рыбак, тело 28-летнего мужчины вытащили из реки Лахость в Гаврилов-Ямском районе, еще одного мужчину, выпавшего из катера в Рыбинском водохранилище, ищут водолазы.