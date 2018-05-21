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Огромная пробка на Московском из-за ДТП: пострадавшего увезли на реанимации
21 мая 2018 17:45
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В Ярославле из-за ДТП встал Московский проспект в сторону центра. Дорогу не поделили две иномарки: BMW и Hyundai. От удара обе машины отлетели в отбойник. По сообщению очевидцев, в аварии есть пострадавшие.
— Пробка собралась огромная. Пострадавшего увезли на реанимации, — рассказывают очевидцы ДТП.
Мы уточняем обстоятельства аварии.
Фото: Анна Лурье
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