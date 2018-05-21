Огромная пробка на Московском из-за ДТП: пострадавшего увезли на реанимации

В аварии есть пострадавшие

В Ярославле из-за ДТП встал Московский проспект в сторону центра. Дорогу не поделили две иномарки: BMW и Hyundai. От удара обе машины отлетели в отбойник. По сообщению очевидцев, в аварии есть пострадавшие.

— Пробка собралась огромная. Пострадавшего увезли на реанимации, — рассказывают очевидцы ДТП.

Мы уточняем обстоятельства аварии.