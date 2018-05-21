Онлайн-трансляции с мусорного полигона: ярославцы смогут наблюдать за «Скоково» через интернет

Доступ к трансляции с полигона обещают сделать открытым

На полигоне «Скоково» начали устанавливать видеокамеры, с которых планируется вести трансляцию в режиме реального времени. На такой шаг решились чиновники правительства Ярославской области после того, как в регионе разразился крупный скандал из-за ввоза московского мусора. Они рассчитывают, что когда люди увидят своими глазами то, что происходит в «Скоково», то немного подуспокоятся.

— На сайте нашего департамента в ежедневном режиме уже размещается информация о радиологической и пожарной обстановке на объекте по данным замеров, которые делают сотрудники поста МЧС — он работает на полигоне с 28 апреля, — пояснил директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Дмитрий Пеньков. — В ближайшие дни там же будет запущен дополнительный сервис, где будет в постоянном режиме идти видеотрансляция трафика техники на полигон. Также предусмотрено размещение информации по основным направлениям деятельности предприятия.

Власти обещают, что трансляции будут открыты для всех — никаких логинов и паролей для того, чтобы понаблюдать за полигоном «Скоково», не потребуется.

— Видеооборудование закуплено и установлено на здании диспетчерской службы при въезде на полигон, — рассказал генеральный директор «Скоково» Константин Симонов. — Камера позволяет отслеживать всё, что происходит. Сейчас отрабатывается процесс организации видеотрансляции в постоянном режиме.

Тема с ввозом московского мусора на ярославский полигон «Скоково» вызвала у сотен ярославцев бурю негативных эмоций — в городе разразился большой скандал. Теперь власти делают всё возможное, чтобы потушить народный гнев. А люди постоянно устраивают антимусорные акции протеста.