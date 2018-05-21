От ямочного к основательному: в Ярославле начали ремонтировать дороги по-крупному

Контракт на ремонт 14 объектов выиграло предприятие «Ярдормост»

Подрядчик по ремонту дорог в Ярославле по программе «Безопасные и качественные дороги» приступил к работе. Рабочие госпредприятия «Ярдормост» вышли на три объекта — Комсомольскую площадь, а также на улицы Чехова и Нефтяников.

— В этом году в Ярославле будет отремонтировано 23 объекта общей протяженностью 47,2 километра, — рассказал директор департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Михаил Кузнецов. — Контракт на ремонт 14 объектов выиграло предприятие «Ярдормост». По еще двум аукционам идут процедуры. По сравнению с прошлым годом мы идем с опережением графика. У нас есть четкое понимание планов выполнения работ. На этой неделе мы их опубликуем, чтобы каждый мог с ними ознакомиться.

Участок на Комсомольской площади — 300 погонных метров. Цена контракта — порядка 7,5 миллиона рублей. Срок сдачи объекта — 1 июля. Протяженность участка на улице Нефтяников составляет порядка 1,5 километра. Стоимость контракта — около 30 миллионов рублей.

За рабочими фирмы-подрядчика приглядывают общественники

— Сейчас мы проводим демонтаж старого и монтаж нового бордюрного камня. На этой неделе планируем приступить к фрезерованию асфальта и укладке выравнивающего слоя. По данной улице все работы завершим до 15 июля, — сообщил генеральный директор предприятия «Ярдормост» Ярослав Овчаров. — В ночное время планируем огораживать территорию участка, контролировать, чтобы жители не парковали свои автомобили. С сетевыми организациями, которые также ведут свои работы на этом объекте, проблем не возникло, мы сразу же нашли общий язык и выработали схему производства работ.

Всего по области по проекту «Безопасные и качественные дороги» в этом году должны отремонтировать 30 объектов общей протяженностью более 80 километров. Финансирование — более 1,4 миллиарда рублей, из них 730 миллионов выделено из федерального бюджета, что на 100 миллионов больше, чем в 2017-м.

За пределами Ярославля в рамках агломерации будут отремонтированы семь объектов. Сейчас работы ведутся на участке автомобильной дороги Ярославль — Тутаев (левый берег). Проект выполняет субподрядная организация «РУМСР». Стоимость объекта — 55,89 миллиона рублей.