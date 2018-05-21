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Город

От ямочного к основательному: в Ярославле начали ремонтировать дороги по-крупному

21 мая 2018 17:09
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дороги, ремонт, авто, Ярославль

Подрядчик по ремонту дорог в Ярославле по программе «Безопасные и качественные дороги» приступил к работе. Рабочие госпредприятия «Ярдормост» вышли на три объекта — Комсомольскую площадь, а также на улицы Чехова и Нефтяников.

— В этом году в Ярославле будет отремонтировано 23 объекта общей протяженностью 47,2 километра, — рассказал директор департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Михаил Кузнецов. — Контракт на ремонт 14 объектов выиграло предприятие «Ярдормост». По еще двум аукционам идут процедуры. По сравнению с прошлым годом мы идем с опережением графика. У нас есть четкое понимание планов выполнения работ. На этой неделе мы их опубликуем, чтобы каждый мог с ними ознакомиться.

Участок на Комсомольской площади — 300 погонных метров. Цена контракта — порядка 7,5 миллиона рублей. Срок сдачи объекта — 1 июля. Протяженность участка на улице Нефтяников составляет порядка 1,5 километра. Стоимость контракта — около 30 миллионов рублей.

— Сейчас мы проводим демонтаж старого и монтаж нового бордюрного камня. На этой неделе планируем приступить к фрезерованию асфальта и укладке выравнивающего слоя. По данной улице все работы завершим до 15 июля, — сообщил генеральный директор предприятия «Ярдормост» Ярослав Овчаров. — В ночное время планируем огораживать территорию участка, контролировать, чтобы жители не парковали свои автомобили. С сетевыми организациями, которые также ведут свои работы на этом объекте, проблем не возникло, мы сразу же нашли общий язык и выработали схему производства работ.

Всего по области по проекту «Безопасные и качественные дороги» в этом году должны отремонтировать 30 объектов общей протяженностью более 80 километров. Финансирование — более 1,4 миллиарда рублей, из них 730 миллионов выделено из федерального бюджета, что на 100 миллионов больше, чем в 2017-м.

В 2017 году финансирование проекта «Безопасные и качественные дороги» составило 1,306 миллиарда рублей из бюджетов всех уровней. Отремонтированы 34 дороги Ярославской агломерации общей протяженностью 75,9 километра, ликвидированы 23 места концентрации ДТП. Доля дорог агломерации, соответствующих нормативным требованиям, увеличилась с 44,3 до 51,5 процента.

За пределами Ярославля в рамках агломерации будут отремонтированы семь объектов. Сейчас работы ведутся на участке автомобильной дороги Ярославль — Тутаев (левый берег). Проект выполняет субподрядная организация «РУМСР». Стоимость объекта — 55,89 миллиона рублей.

Михаил Контуев
Михаил Контуев Написать письмо
Фото: правительство Ярославской области
Продажа авто, мото
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