В Ярославской области появятся садики для двухмесячных детей

Садики появятся в ближайшие два года

В Ярославле появятся садики для двухмесячных детей. Об этом рассказали в правительстве Ярославской области.

- В 2018 – 2019 годах мы планируем построить девять садиков для детей в возрасте от двух месяцев до трёх лет, -рассказали чиновники.

На эти цели из федерального бюджета выделили 350 миллионов рублей. Ещё 143 миллиона – это софинансирование областного бюджета. Три садика построят в Рыбинске, пять – в Ярославле. Всего это 790 мест. Земельные участки для строительства утверждены и согласованы с Министерством образования Российской Федерации.

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