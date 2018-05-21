С трассы под Ярославлем повалил чёрный дым: что там произошло

Дым с костромской трассы

Под Ярославлем поднялся чёрный столб дыма. Огонь валил со стороны направления на Кострому. Оказалось, что на трассе загорелась фура.

Водитель успел съехать на обочину, но выбежать невредимым из машины не смог.

— Мужчина обгорел, сама фура была пустой, — рассказали в главном управлении МЧС по Ярославской области.

Машина выгорела почти полностью, но пожарные остановили огонь.

Фура загорелась на ходу

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