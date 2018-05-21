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С трассы под Ярославлем повалил чёрный дым: что там произошло
21 мая 2018 14:20
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Под Ярославлем поднялся чёрный столб дыма. Огонь валил со стороны направления на Кострому. Оказалось, что на трассе загорелась фура.
Водитель успел съехать на обочину, но выбежать невредимым из машины не смог.
— Мужчина обгорел, сама фура была пустой, — рассказали в главном управлении МЧС по Ярославской области.
Машина выгорела почти полностью, но пожарные остановили огонь.
В Рыбинске случился пожар в гаражном комплексе, огонь повредил немало машин.
Фото: Ярославский автопортал 76/ vk.com, Денис Яриков / ярославский автопортал 76
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