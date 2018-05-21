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Из-за аварии на Октябрьском мосту в Ярославле образовалась огромная пробка
21 мая 2018 14:10
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Сегодня во втором часу дня на Октябрьском мосту произошло ДТП — столкнулись две машины.
— Сильно никто не пострадал — они уже разъезжаются оттуда, — рассказали очевидцы. — Правда, у «Лады» сильно помят капот.
Из-за аварии образовалась огромная пробка — поток машин, ехавших в сторону Заволжского района, встал.
Тем временем стали известны подробности страшного ДТП, в котором погиб 24-летний водитель легковушки.
Фото: Александра Савельева
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