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В Ярославле устроят большую чистку: продезинфицируют школы, дворцы культуры и бомжей
21 мая 2018 12:17
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В мэрии и муниципалитете Ярославля обсудят, как избежать повальных инфекций в городе. Уже составили план дезинфекции города. Обработают в первую очередь все детские сады, школы и другие детские учреждения, которые находятся на балансе администрации. Всего их в городе 277.
Затем обработают дворцы культуры, спортивные центры, принадлежащие мэрии, а также учреждения социального обслуживания вместе с его обитателями — людьми без определённого места жительства. Всех бомжей в городе, приходящих в ночлежку, осматривают, а их одежду дезинфицируют. В списке мест, которые обработают, также числится ярославский зоопарк.
— В 2017–2018 годах в муниципальных образовательных учреждениях выявляли туберкулез, педикулез, грипп и ОРВИ, серозный и гнойный менингит, острые кишечные инфекции, коклюш, пневмонию, ветряную оспу, скарлатину и другие инфекции, — рассказали в городской администрации.
На дезинфекцию за два года бюджет Ярославля потратит 3,9 миллиона рублей, не учитывая стоимости средств для обработки.
Фото: Александра Савельева
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