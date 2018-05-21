В Ярославле устроят большую чистку: продезинфицируют школы, дворцы культуры и бомжей

В Ярославле массово продезинфицируют школы, больницы и бомжей

В мэрии и муниципалитете Ярославля обсудят, как избежать повальных инфекций в городе. Уже составили план дезинфекции города. Обработают в первую очередь все детские сады, школы и другие детские учреждения, которые находятся на балансе администрации. Всего их в городе 277.

Затем обработают дворцы культуры, спортивные центры, принадлежащие мэрии, а также учреждения социального обслуживания вместе с его обитателями — людьми без определённого места жительства. Всех бомжей в городе, приходящих в ночлежку, осматривают, а их одежду дезинфицируют. В списке мест, которые обработают, также числится ярославский зоопарк.

— В 2017–2018 годах в муниципальных образовательных учреждениях выявляли туберкулез, педикулез, грипп и ОРВИ, серозный и гнойный менингит, острые кишечные инфекции, коклюш, пневмонию, ветряную оспу, скарлатину и другие инфекции, — рассказали в городской администрации.

На дезинфекцию за два года бюджет Ярославля потратит 3,9 миллиона рублей, не учитывая стоимости средств для обработки.