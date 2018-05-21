Не пришёл — заплатишь: депутаты меняют закон о митингах

Теперь администрациям будет сложнее вытеснять оппозиционеров на задворки

Не смогли депутаты Государственной думы России уйти в отпуск, не добравшись до законов о свободе собраний. С инициативой о внесении поправок выступили сразу несколько депутатов из разных фракций, среди которых представляющий интересы жителей Ярославской области Александр Грибов.

После того как примут поправки, в России появятся штрафы за подачу уведомления о массовом мероприятии без цели его проведения. Другими словами, наказывать будет тех, кто зарегистрирует какое-нибудь мероприятие не для того, чтобы проводить его, а чтобы застолбить место. А такое в Ярославле — не редкость. В основном страдают оппозиционеры, которым согласовывают митинги лишь на задворках, ссылаясь на то, что на центральных площадях якобы будут проводиться какие-то другие акции или праздники.

Вчера прошёл митинг, который не был согласован администрацией Кировского и Ленинского районов. Власти сослались на то, что в это время здесь должно проходить другое мероприятие. Но, кроме митингующих, которые пришли, наплевав на запрет, больше никто не явился.

Теперь столбить площадки на всякий случай не получится. В предложенных сейчас поправках сказано, что если по каким-то причинам мероприятие срывается, то необходимо сообщить властям об этом не позднее чем за сутки. Причём письменно. Ну, или готовить деньги для штрафа. Для физических лиц — от 5 до 25 тысяч рублей и до 100 тысяч — для юридических и должностных лиц.

— Власти по закону должны обеспечивать безопасность массовых мероприятий, — объяснил депутат Государственной думы Александр Грибов. Если мероприятие крупное, то это и полиция, и скорая помощь, и рамки-металлоискатели. — Но поправки предложены не только для того, чтобы из-за таких манипуляций на местные администрации не сваливалась лишняя работа, но и для того, чтобы таким образом не «отнимали» место у других.

Проголосовать за эти поправки депутаты Госдумы должны после летних каникул во время осенней сессии.