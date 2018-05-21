×
Открыть
Городские новости и погода в приложении 76.ru
Продажа авто, мото


Обратная связь

Город

Не пришёл — заплатишь: депутаты меняют закон о митингах

21 мая 2018 12:32
1 776 5
митинг, закон, Ярославль, мусорный скандал, мусорный скандал в Ярославле

Не смогли депутаты Государственной думы России уйти в отпуск, не добравшись до законов о свободе собраний. С инициативой о внесении поправок выступили сразу несколько депутатов из разных фракций, среди которых представляющий интересы жителей Ярославской области Александр Грибов.

После того как примут поправки, в России появятся штрафы за подачу уведомления о массовом мероприятии без цели его проведения. Другими словами, наказывать будет тех, кто зарегистрирует какое-нибудь мероприятие не для того, чтобы проводить его, а чтобы застолбить место. А такое в Ярославле — не редкость. В основном страдают оппозиционеры, которым согласовывают митинги лишь на задворках, ссылаясь на то, что на центральных площадях якобы будут проводиться какие-то другие акции или праздники.

Вчера прошёл митинг, который не был согласован администрацией Кировского и Ленинского районов. Власти сослались на то, что в это время здесь должно проходить другое мероприятие. Но, кроме митингующих, которые пришли, наплевав на запрет, больше никто не явился.

Теперь столбить площадки на всякий случай не получится. В предложенных сейчас поправках сказано, что если по каким-то причинам мероприятие срывается, то необходимо сообщить властям об этом не позднее чем за сутки. Причём письменно. Ну, или готовить деньги для штрафа. Для физических лиц — от 5 до 25 тысяч рублей и до 100 тысяч — для юридических и должностных лиц.

— Власти по закону должны обеспечивать безопасность массовых мероприятий, — объяснил депутат Государственной думы Александр Грибов. Если мероприятие крупное, то это и полиция, и скорая помощь, и рамки-металлоискатели. — Но поправки предложены не только для того, чтобы из-за таких манипуляций на местные администрации не сваливалась лишняя работа, но и для того, чтобы таким образом не «отнимали» место у других.

Проголосовать за эти поправки депутаты Госдумы должны после летних каникул во время осенней сессии.

Михаил Контуев
Михаил Контуев Написать письмо
Фото: Александра Савельева
Продажа авто, мото
Далее: Убила из-за ревности: студентку худучилища отправили в психбольницу

Новое на сайте
Ливни, ветер и гроза обрушатся внезапно: когда ярославцам ждать непогоды

Ливни, ветер и гроза обрушатся внезапно: когда ярославцам ждать непогоды
Тренд или треш: ищем огромные кроссовки и брюки с лампасами вместе со стилистом

Тренд или треш: ищем огромные кроссовки и брюки с лампасами вместе со стилистом
Дожди и грозы вместо солнца: когда в Ярославле резко изменится погода

Дожди и грозы вместо солнца: когда в Ярославле резко изменится погода
Солить или не солить: 6 секретов идеального домашнего шашлыка

Солить или не солить: 6 секретов идеального домашнего шашлыка
Сезон окончен: ярославский «Шинник» сыграл последний матч на выезде

Сезон окончен: ярославский «Шинник» сыграл последний матч на выезде

Фильм недели
16 мая
«Такси 5»: прошлое на спущенных колесах
В душе каждого полицейского Марселя заложена страсть к яростным гонкам по патрулируемым улочкам солнечного французского города. Поэтому, когда...
Комментарии (5): Как там "профи" - ЗАМЫСЕЛ... далее
8 мая
«Мстители»: камни для беспечности
Людские жизни снова под угрозой, но на этот раз не из-за супергеройских разборок. Титан Танос, чье имя боятся произносить в разных уголках...
Комментарии (29): Просто суперский фильм!!... далее
Лучшие курсы валют
Банки в Ярославле
  покупка продажа
USD 62,22 62,53
EUR 73,15 73,51
Драгоценные металлы
  покупка продажа
Золото 2380,00 2480,00
Курсы валют ЦБ РФ на 22.05
USD 62,53 0,59
EUR 73,33 0,16
Динамика курсов валют
Конвертор валют




Опрос
Вы посещаете ветеринара со своими питомцами?
Статистика | Все опросы
Новости партнеров
  • 76.ru в соцсетях
  • Мобильные приложения
RUgion.ru HEARST SHKULEV Digital Regional Network
Copyright © 2001-2018. ООО «Сеть городских порталов».
Увидели ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
Порядок использования информации. Техподдержка.
Публикация материалов под меткой «На правах рекламы» и «Новости компаний» оплачена из средств рекламодателя
18+ Rambler's Top100  
Сетевое издание «76.ру» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-70960 от 13.09.2017 г.
Учредитель: ООО «Сеть городских порталов». Редакция: ООО «Сеть городских порталов». Главный редактор: Прохорова Ольга Геннадиевна.
Адрес редакции: 150003, г. Ярославль, ул. Республиканская 3, корпус 4, офис 313, 8 (485) 259-9990 (доб. 2).
Электронный адрес редакции: 76@rugion.ru.  Сообщить новость
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: ur@info74.ru.