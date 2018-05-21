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Убила из-за ревности: студентку худучилища отправили в психбольницу
21 мая 2018 11:50
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В Ярославле стали известны результаты расследования убийства на почве ревности. Драма разыгралась прямо перед Новым годом: в общежитии художественного училища одна студентка зарезала другую.
— Подсудимой назначили наказание в виде принудительного лечения в медицинском учреждении, — рассказала пресс-секретарь ярославского областного суда Наталья Сарбунова.
Напомним, убийство произошло из-за неразделённой любви. Погибшая девочка встречалась с мальчиком, который очень нравился другой. Из-за этого девочки не раз конфликтовали. 28 декабря отвергнутая девушка не выдержала: ударила соперницу ножом. Несчастная девочка умерла в больнице на следующий день. Сразу после совершения преступления подозреваемую задержали. Она утверждала, что находилась в тяжёлом эмоциональном состоянии и не помнила, как убивала соперницу.
Фото: Яндекс Карты
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