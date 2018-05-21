|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
В Ярославле разыскивают солидного мужчину, обокравшего магазин спортпитания
21 мая 2018 11:46
1 581 4
Полицейские разыскивают мужчину, которого подозревают в краже из магазина спортивных товаров на проспекте Машиностроителей.
24 апреля около шести часов вечера из магазина он вынес спортивное питание на сумму больше шести тысяч рублей. Подозреваемый попал на камеры видеонаблюдения.
— По факту кражи в полиции Заволжского района завели уголовное дело, — рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области. — На вид подозреваемому мужчине около 35 лет, рост около 175 сантиметров, спортивного телосложения, волосы русые.
Мужчина был одет в тёмно-синюю куртку-френч, светлую рубашку, галстук и серые брюки, глаза подозреваемый прятал за солнцезащитными очками.
Всех, кто видел или знает этого мужчину, просят сообщить в полицию по телефонам 02, 102 или 73-10-50.
На что только не идут спортсмены, чтобы улучшить свою физическую форму. В начале мая в Ярославле задержали мужчину, который заказал себе анаболики.
Фото: УМВД по Ярославской области
|
Новое на сайте
Фильм недели
16 мая
«Такси 5»: прошлое на спущенных колесах
В душе каждого полицейского Марселя заложена страсть к яростным гонкам по патрулируемым улочкам солнечного французского города. Поэтому, когда...
Как там "профи" - ЗАМЫСЕЛ... далее
8 мая
«Мстители»: камни для беспечности
Людские жизни снова под угрозой, но на этот раз не из-за супергеройских разборок. Титан Танос, чье имя боятся произносить в разных уголках...
Просто суперский фильм!!... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров