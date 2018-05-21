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Город

В Ярославле разыскивают солидного мужчину, обокравшего магазин спортпитания

21 мая 2018 11:46
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полиция, спорт, Ярославль, ограбление

Полицейские разыскивают мужчину, которого подозревают в краже из магазина спортивных товаров на проспекте Машиностроителей.

24 апреля около шести часов вечера из магазина он вынес спортивное питание на сумму больше шести тысяч рублей. Подозреваемый попал на камеры видеонаблюдения.

 — По факту кражи в полиции Заволжского района завели уголовное дело, — рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области. — На вид подозреваемому мужчине около 35 лет, рост около 175 сантиметров, спортивного телосложения, волосы русые.

Мужчина был одет в тёмно-синюю куртку-френч, светлую рубашку, галстук и серые брюки, глаза подозреваемый прятал за солнцезащитными очками.

Всех, кто видел или знает этого мужчину, просят сообщить в полицию по телефонам 02, 102 или 73-10-50.

На что только не идут спортсмены, чтобы улучшить свою физическую форму. В начале мая в Ярославле задержали мужчину, который заказал себе анаболики.

Елена Вахрушева
Елена Вахрушева Написать письмо
Фото: УМВД по Ярославской области
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