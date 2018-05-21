В Ярославле сын уговорил отца сдаться полиции после убийства друга

Убийца пытался запутать правоохранителей

Суд признал 59-летнего ярославца виновным в убийстве своего друга.

Мужчина пришёл в гости к приятелю. Сначала посиделки не предвещали ничего плохого: мужчины мирно выпивали, но потом поссорились. Тогда гость схватил нож и четыре раза ударил им своего друга. После убийства мужчина ушёл из квартиры. А позже рассказал обо всём сыну. Тот уговорил отца написать явку с повинной.

— С самого начала подозреваемый пытался запутать следователей и суд. Он выдвигал версию о необходимой самообороне. Но она опровергнута собранными следствием доказательствами, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.

Суд отправил убийцу в колонию строго режима на семь лет.