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В Ярославле сын уговорил отца сдаться полиции после убийства друга
21 мая 2018 11:32
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Суд признал 59-летнего ярославца виновным в убийстве своего друга.
Мужчина пришёл в гости к приятелю. Сначала посиделки не предвещали ничего плохого: мужчины мирно выпивали, но потом поссорились. Тогда гость схватил нож и четыре раза ударил им своего друга. После убийства мужчина ушёл из квартиры. А позже рассказал обо всём сыну. Тот уговорил отца написать явку с повинной.
— С самого начала подозреваемый пытался запутать следователей и суд. Он выдвигал версию о необходимой самообороне. Но она опровергнута собранными следствием доказательствами, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.
Суд отправил убийцу в колонию строго режима на семь лет.
Фото: Александра Савельева
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