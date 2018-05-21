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Пропавшую в Ярославле школьницу отыскали в другом регионе
21 мая 2018 11:21
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Ярославскую школьницу, которая пропала в пятницу вечером, наконец, нашли.
- Девочка нашлась, с ней всё в порядке, — рассказали в УМВД по Ярославской области.
По данным 76.ru, школьницу нашли в другом регионе. И не одну. Уехала девочка со знакомым мальчиком.
А вот 14-летнюю девочку Настю Соколову до сих пор не нашли. Приметы подростка.
Фото: УМВД по Ярославской области
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