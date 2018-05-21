Пропавшую в Ярославле школьницу отыскали в другом регионе

Девочка уже дома

Ярославскую школьницу, которая пропала в пятницу вечером, наконец, нашли.

- Девочка нашлась, с ней всё в порядке, — рассказали в УМВД по Ярославской области.

По данным 76.ru, школьницу нашли в другом регионе. И не одну. Уехала девочка со знакомым мальчиком.

А вот 14-летнюю девочку Настю Соколову до сих пор не нашли. Приметы подростка.