Подробности аварии на трассе М-8: погиб 24-летний водитель

Водители останавливались и пытались помочь пострадавшим

Авария произошла на трассе М-8 в Ярославской районе вчера в 19 часов. Автомобиль «Форд» ехал в сторону Москвы.

— По предварительной информации, водитель не справился с управлением, — рассказали в управлении ГИБДД по Ярославской области.

Машина въехала на осевую разделительную полосу, опрокинулась и вылетела на встречку.

Проезжающие мимо водители рассказали, что один человек лежал на дороге, а второй сидел на обочине.

— От полученных травм 24-летний водитель скончался на месте, — рассказали в Госавтоинспекции. — 19-летний пассажир отправлен в больницу.