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Подробности аварии на трассе М-8: погиб 24-летний водитель
21 мая 2018 10:07
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Авария произошла на трассе М-8 в Ярославской районе вчера в 19 часов. Автомобиль «Форд» ехал в сторону Москвы.
— По предварительной информации, водитель не справился с управлением, — рассказали в управлении ГИБДД по Ярославской области.
Машина въехала на осевую разделительную полосу, опрокинулась и вылетела на встречку.
Проезжающие мимо водители рассказали, что один человек лежал на дороге, а второй сидел на обочине.
— От полученных травм 24-летний водитель скончался на месте, — рассказали в Госавтоинспекции. — 19-летний пассажир отправлен в больницу.
Фото: Подслушано в Ярославле/Vk.com
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