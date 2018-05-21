×
Открыть
Городские новости и погода в приложении 76.ru
Продажа авто, мото


Обратная связь

Город

Прокуратура назвала причину обрушения крыши в рыбинском торговом центре

21 мая 2018 09:41
1 585 1
торговый центр, Ярославль, Рыбинск, обрушилась крыша

Рыбинская прокуратура завершила проверку по поводу обрушения крыши в торговом центре Рыбинска.

В начале проверок основной версией власти города назвали забитые водостоки. Прокуратура это подтвердила.

 — Часть водостоков была замусорена, — рассказали в прокуратуре Рыбинска. — Из-за этого на крыше скопилась вода, конструкция не выдержала её вес и обрушилась.

Крышу супермаркета до сих пор не восстановили, здание обнесено ограждением. Обрушение произошло месяц назад, 21 апреля, к счастью, обошлось без жертв — магазин, над которым произошло обрушение, был закрыт, и внутри никого не было.

Елена Вахрушева
Елена Вахрушева Написать письмо
Фото: Денис Добряков/VK.com
Продажа авто, мото
Далее: На антимусорном митинге ярославскому губернатору поставили ультиматум

Новое на сайте
Ливни, ветер и гроза обрушатся внезапно: когда ярославцам ждать непогоды

Ливни, ветер и гроза обрушатся внезапно: когда ярославцам ждать непогоды
Тренд или треш: ищем огромные кроссовки и брюки с лампасами вместе со стилистом

Тренд или треш: ищем огромные кроссовки и брюки с лампасами вместе со стилистом
Дожди и грозы вместо солнца: когда в Ярославле резко изменится погода

Дожди и грозы вместо солнца: когда в Ярославле резко изменится погода
Солить или не солить: 6 секретов идеального домашнего шашлыка

Солить или не солить: 6 секретов идеального домашнего шашлыка
Сезон окончен: ярославский «Шинник» сыграл последний матч на выезде

Сезон окончен: ярославский «Шинник» сыграл последний матч на выезде

Фильм недели
16 мая
«Такси 5»: прошлое на спущенных колесах
В душе каждого полицейского Марселя заложена страсть к яростным гонкам по патрулируемым улочкам солнечного французского города. Поэтому, когда...
Комментарии (5): Как там "профи" - ЗАМЫСЕЛ... далее
8 мая
«Мстители»: камни для беспечности
Людские жизни снова под угрозой, но на этот раз не из-за супергеройских разборок. Титан Танос, чье имя боятся произносить в разных уголках...
Комментарии (29): Просто суперский фильм!!... далее
Лучшие курсы валют
Банки в Ярославле
  покупка продажа
USD 62,08 62,44
EUR 72,95 73,32
Драгоценные металлы
  покупка продажа
Золото 2380,00 2480,00
Курсы валют ЦБ РФ на 19.05
USD 61,94 0,12
EUR 73,18 0,15
Динамика курсов валют
Конвертор валют




Опрос
Вы посещаете ветеринара со своими питомцами?
Статистика | Все опросы
Новости партнеров
  • 76.ru в соцсетях
  • Мобильные приложения
RUgion.ru HEARST SHKULEV Digital Regional Network
Copyright © 2001-2018. ООО «Сеть городских порталов».
Увидели ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
Порядок использования информации. Техподдержка.
Публикация материалов под меткой «На правах рекламы» и «Новости компаний» оплачена из средств рекламодателя
18+ Rambler's Top100  
Сетевое издание «76.ру» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-70960 от 13.09.2017 г.
Учредитель: ООО «Сеть городских порталов». Редакция: ООО «Сеть городских порталов». Главный редактор: Прохорова Ольга Геннадиевна.
Адрес редакции: 150003, г. Ярославль, ул. Республиканская 3, корпус 4, офис 313, 8 (485) 259-9990 (доб. 2).
Электронный адрес редакции: 76@rugion.ru.  Сообщить новость
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: ur@info74.ru.