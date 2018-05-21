Прокуратура назвала причину обрушения крыши в рыбинском торговом центре

Товары раскидало на несколько метров вокруг

Рыбинская прокуратура завершила проверку по поводу обрушения крыши в торговом центре Рыбинска.

В начале проверок основной версией власти города назвали забитые водостоки. Прокуратура это подтвердила.

— Часть водостоков была замусорена, — рассказали в прокуратуре Рыбинска. — Из-за этого на крыше скопилась вода, конструкция не выдержала её вес и обрушилась.

Крышу супермаркета до сих пор не восстановили, здание обнесено ограждением. Обрушение произошло месяц назад, 21 апреля, к счастью, обошлось без жертв — магазин, над которым произошло обрушение, был закрыт, и внутри никого не было.