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Прокуратура назвала причину обрушения крыши в рыбинском торговом центре
21 мая 2018 09:41
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Рыбинская прокуратура завершила проверку по поводу обрушения крыши в торговом центре Рыбинска.
В начале проверок основной версией власти города назвали забитые водостоки. Прокуратура это подтвердила.
— Часть водостоков была замусорена, — рассказали в прокуратуре Рыбинска. — Из-за этого на крыше скопилась вода, конструкция не выдержала её вес и обрушилась.
Крышу супермаркета до сих пор не восстановили, здание обнесено ограждением. Обрушение произошло месяц назад, 21 апреля, к счастью, обошлось без жертв — магазин, над которым произошло обрушение, был закрыт, и внутри никого не было.
Фото: Денис Добряков/VK.com
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