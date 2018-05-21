Серьёзное ДТП на въезде в Ярославль: что говорят очевидцы

По предварительной информации, в аварии погиб один человек

Страшная авария произошла на въезде в Ярославль. По сообщению очевидцев, не обошлось без жертв.

ДТП случилось вчера вечером. Проезжающие мимо водители рассказали, что на дороге лежал один человек, а второй сидел на обочине.

— Один умер… Не дождался скорой. Когда я проезжал, он уже был накрыт. Пассажир выжил, скорая увезла, — рассказал очевидец Сергей Гребенюк.

Мы уточняем информацию по ДТП у сотрудников ГИБДД.