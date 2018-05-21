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Серьёзное ДТП на въезде в Ярославль: что говорят очевидцы
21 мая 2018 08:38
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Страшная авария произошла на въезде в Ярославль. По сообщению очевидцев, не обошлось без жертв.
ДТП случилось вчера вечером. Проезжающие мимо водители рассказали, что на дороге лежал один человек, а второй сидел на обочине.
— Один умер… Не дождался скорой. Когда я проезжал, он уже был накрыт. Пассажир выжил, скорая увезла, — рассказал очевидец Сергей Гребенюк.
Мы уточняем информацию по ДТП у сотрудников ГИБДД.
Фото: Подслушано в Ярославле/Vk.com
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