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Поезжай, как хочешь: в Ярославской области дорожные знаки и разметка противоречат друг другу
21 мая 2018 07:03
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В Ярославской области дорожная разметка и знаки устроены так, как будто хотят запутать, а не помочь водителям. Со стороны села Вятское, не доезжая перекрёстка на Уткино, стоит знак «Обгон запрещён». Но, вместе с тем, дорожная разметка говорит об обратном: обгоняй, пожалуйста.
— Мы ездим по этой дороге каждые выходные, поэтому знаем местность и знаем, где можно обгонять, а где нельзя. А человек, который здесь окажется впервые, точно запутается, — говорит ярославна Марина Павлова.
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Фото: Марина Павлова
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