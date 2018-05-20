В Ярославле нашли мёртвой 43-летнюю женщину: она простилась с родными в соцсетях

Женщина пропала 16 мая

В Ярославле нашли мёртвой 43-летнюю женщину. Она пропала 16 мая. Ушла из дома в Заволжском районе. Родственники сразу заявили о пропаже женщины и обратились за помощью к волонтёрам. Спустя два дня стало известно — женщина погибла. Информацию подтвердили в «Ярспасе».

Сейчас мы уточняем, носила ли смерть криминальный характер.

Но буквально за день до исчезновения — 15 мая — женщина оставила неоднозначное послание на своей страничке в соцсетях.

— Я прощаюсь, не помню, не знаю,

Пара фраз залетела оттуда...

Ярославль — самый-самый чудесный,

Он меня никогда не за будет...

Я простилась, а дальше — прощайте!

Напомним, в Ярославле мёртвым нашли молодого человека, который пропал в ноябре прошло года.