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Эксклюзив
В Ярославле нашли мёртвой 43-летнюю женщину: она простилась с родными в соцсетях
20 мая 2018 11:50
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В Ярославле нашли мёртвой 43-летнюю женщину. Она пропала 16 мая. Ушла из дома в Заволжском районе. Родственники сразу заявили о пропаже женщины и обратились за помощью к волонтёрам. Спустя два дня стало известно — женщина погибла. Информацию подтвердили в «Ярспасе».
Сейчас мы уточняем, носила ли смерть криминальный характер.
Но буквально за день до исчезновения — 15 мая — женщина оставила неоднозначное послание на своей страничке в соцсетях.
— Я прощаюсь, не помню, не знаю,
Напомним, в Ярославле мёртвым нашли молодого человека, который пропал в ноябре прошло года.
Фото: Ok.ru
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