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В Ярославле нашли мёртвой 43-летнюю женщину: она простилась с родными в соцсетях

20 мая 2018 11:50
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женщина, Ярославль, волонтёры, поиски пропавших

В Ярославле нашли мёртвой 43-летнюю женщину. Она пропала 16 мая. Ушла из дома в Заволжском районе. Родственники сразу заявили о пропаже женщины и обратились за помощью к волонтёрам. Спустя два дня стало известно — женщина погибла. Информацию подтвердили в «Ярспасе».

Сейчас мы уточняем, носила ли смерть криминальный характер.

Но буквально за день до исчезновения — 15 мая — женщина оставила неоднозначное послание на своей страничке в соцсетях.

— Я прощаюсь, не помню, не знаю,
Пара фраз залетела оттуда...
Ярославль — самый-самый чудесный,
Он меня никогда не за будет...
Я простилась, а дальше — прощайте!

Напомним, в Ярославле мёртвым нашли молодого человека, который пропал в ноябре прошло года.

Анна Лурье
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Фото: Ok.ru
Продажа авто, мото
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