Девочка, которая сорвалась с недостроя, впала в кому последней стадии

За жизнь девочки борются врачи

11-летняя девочка, которая упала с третьего этажа недостроенного здания, впала в кому. Об этом рассказала её мама.

— Состояние только ухудшается… Вчера она впала в кому последней стадии. Врач не даёт никаких прогнозов. Завтра будет консилиум со специалистами из Москвы, они будут решать, что делать. Потому что, как нам сказали, держать на аппарате искусственного дыхания в таком случае бесполезно… — с трудом говорит мама девочки Ксения.

Трагедия произошла 17 мая в Угличе. Девочка с друзьями играла в недостроенном здании. Как вдруг 11-летняя школьница оступилась и упала с третьего этажа на второй. Друзья, которые были вместе с ней, вытаскивали её за ноги и за руки, а потом начали звать на помощь. Сначала девочку доставили в местную больницу, а затем перевезли в Ярославль.