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«У меня нет денег похоронить сестру»: родственники погибшей страшной смертью девушки просят о помощи
20 мая 2018 10:19
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Ярославна, сестру которой нашли мёртвой на проспекте Ленина, нуждается в помощи. Надежда собирает деньги на похороны сестры.
— Я сейчас сижу в декрете, денег не хватает... Завтра поеду в Следственный комитет, там будет ясно, когда будут похороны, — говорит Надежда.
По словам Надежды, у Марии остались пятеро детей: двое старших у бабушки, двоих — мальчика и девочку — усыновили, и только самый младший ребёнок, которому скоро исполнится годик, в доме малютки.
— Мы бы и рады взять его себе, но у нас с мужем тяжёлое финансовое положение. Не знаю, как будем поднимать. Нашей семье почти никто из родственников не помогает. Я общалась с сестрой, она хотела детей вернуть, но ей тяжело было. Её, беременную пятым ребёнком, бросил муж, — рассказывает Надежда.
Надежда говорит, что они с сестрой не раз общались на тему смерти. Мария очень просила похоронить её рядом с матерью.
— У меня было предчувствие, что может случиться что-то плохое, но я не думала, что она так закончит… — плачет Надежда.
Напомним, в пятницу днём ярославцы стали свидетелями страшной картины: на проспекте Ленина они увидели в окне тело женщины. Приехавшие на место медики констатировали смерть. Сейчас следователи проводят проверку. Если вы хотите помочь Надежде, можете связаться с ней через соцсети. Девушка обязательно сделает отчёт о потраченных деньгах.
Фото: Vk.com
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