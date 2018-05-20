На трассе в Ярославской области «Нива» влетела в грузовик

ДТП произошло на трассе

На трассе М-8 произошло серьёзное ДТП: «Нива» влетела в грузовик. По предварительной информации, в аварии серьёзно пострадал водитель «Нивы». Он доставлен в больницу.

— 19 мая в 21:15 на трассе М-8 «Нива» выехала на встречку и столкнулась с автомобилем «Ивеко» с полуприцепом, — рассказали в пресс-службе упрдор «Холмогоры».

Подробности ДТП уточняются.

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