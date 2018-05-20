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На трассе в Ярославской области «Нива» влетела в грузовик
20 мая 2018 09:52
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На трассе М-8 произошло серьёзное ДТП: «Нива» влетела в грузовик. По предварительной информации, в аварии серьёзно пострадал водитель «Нивы». Он доставлен в больницу.
— 19 мая в 21:15 на трассе М-8 «Нива» выехала на встречку и столкнулась с автомобилем «Ивеко» с полуприцепом, — рассказали в пресс-службе упрдор «Холмогоры».
Подробности ДТП уточняются.
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Фото: Александра Савельева
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