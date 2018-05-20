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Распахали по-английски: что будет вместо привычных клумб в центре города
20 мая 2018 09:10
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Клумбы у фонтана на улице Андропова перепахали вдоль и поперёк. Целыми днями здесь высаживают зелень и формируют цветочный рисунок. В этом году клумба будет совершенно новая — видимо, традиционных композиций, символизирующих города области, больше не будет. Изменились вкусы.
— Здесь будет партерный газон в английском стиле, — рассказали в мэрии города.
Такой газон имеет идеально гладкую поверхность и однородную бархатистую окраску, а изюминкой считается густой, плотный и низкой травостой. На таких газонах обычно не сидят и по ним не ходят. Они создаются исключительно для того, чтобы ими любоваться.
Ещё одно необычное украшение появилось в парке мира у нового фонтана. Здесь можно сфотографироваться с зелёным медведем.
Фото: Александра Савельева
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