Дорожные войны: защищавшего жену ярославца жестоко избили посреди дороги

Заступившись за супругу, Руслан оказался в больнице

Совершенно дикая история произошла 17 мая перед перекрестком проспектов Толбухина и Октября в Ярославле. Здесь водитель грузовика избил мужчину так, что тот попал в больницу. Пострадал ярославец за честь жены.

Ольга ехала по дороге в своей машине. Вдруг увидела — на светофоре машины не могут проехать на зелёный из-за вставшего на дороге грузовика. Как говорит женщина, КАМАЗ не включил «аварийку», и было не понятно, почему он не двигается с места.

Стоящая впереди машина вырулила вбок. И Ольга поравнялась с кабиной водителя большегруза. Тот возился с огнетушителем. Женщина сделала ему замечание — мол, стоило бы включить аварийный сигнал.

— А он вдруг стал на меня орать. Я перестроилась, как вдруг услышала глухой стук. Оказалось, он ударил гаечным ключом по моей машине. «А ну отвали, а то укатаю!» — крикнул мне. Кричал, матерился, я испугалась, — говорит Ольга.

Женщина заблокировала окна, отъехала и встала на «аварийку».

— Меня всю трясло, я была в истерике, позвонила мужу. Он сказал, что сейчас приедет, — рассказывает Ольга.

Муж Руслан примчался быстро. И пошёл разбираться с обидчиком жены.

— Что руки распускаешь? — Руслан ударил водителя.

— Да, муж ударил первым, но тот водитель набросился на него. Не знаю, как так вышло, я была в шоке, но вдруг увидела мужа лежащим на земле. Подруга вызвала скорую, — вспоминает Ольга.

Уже придя в себя в больнице — а Руслану поставили диагноз «открытая черепно-мозговая травма», — он вспомнил: последним, что увидел, был огнетушитель в руках нападавшего. Семья полагает, что огнетушителем и была нанесена такая сокрушительная травма.

Со слов Ольги, водитель грузовика (он сейчас на подписке о невыезде) в свою очередь уверяет, что Руслан упал сам и ударился.

Чтобы выяснить все детали, жена Руслана просит откликнуться очевидцев и тех водителей, которые проезжали мимо в тот момент — надеется, что инцидент попал на видеорегистратор.

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А вот в Рыбинске, наоборот, ищут героя — мужчину, отбившего у грабителя двух девушек.