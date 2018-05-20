Фестиваль «Ростовская уха» : фоторепортаж и необычный рецепт

Большому празднику — большое угощение!

В Ростове Великом сегодня в пятый раз прошёл гастрономический фестиваль «Великая ростовская уха — Х веков традиций». Больше 20 команд варили уху. Запах плыл — закачаешься!

Фото, к сожалению, не передают аромата. Но посмотрите, как аппетитно это было!

Ярославский депутат Антон Капралов перед фестивалем не стал завтракать. Предусмотрительно!

Ростовской ухе — лайк!

На фестиваль, как на праздник, — нарядными!

На уху набросились так, чо участники еле успевали отлить порции для жюри

Уха солдатская. Рецепт:

кипятим воду с солью, морковкой, красным и белым луком, специями;

добавляем окуня и картошку;

снимаем пенку;

добавляем консервы и варим еще 10 минут;

добавляем пшенку;

потом добавляем зелень по вкусу.

Приятного аппетита!

Участница команды «Центральный штаб» Наталья Булах: — Мы готовили золотую щуку к ухе. Она символизирует Золотое кольцо. Все овощи и фрукты растут в Ростове. А редиска символизирует российский рубль!

Ухи на всех хватило

Горячая уха — горячие девушки!

Сварил горячо

Ярославские политики тоже попробовали себя в качестве поваров

Было вкусно!