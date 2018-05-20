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Фоторепортаж
Фестиваль «Ростовская уха» : фоторепортаж и необычный рецепт
19 мая 2018 22:08
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В Ростове Великом сегодня в пятый раз прошёл гастрономический фестиваль «Великая ростовская уха — Х веков традиций». Больше 20 команд варили уху. Запах плыл — закачаешься!
Фото, к сожалению, не передают аромата. Но посмотрите, как аппетитно это было!
Уха солдатская. Рецепт:
Фото: Лариса Сахарова, Михаил Контуев, Наталья Булах
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