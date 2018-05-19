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В Рыбинске парень ценой своего здоровья защитил девушку от грабителя: ищем героя
19 мая 2018 18:23
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Крики о помощи услышали вчера около десяти часов вечера в Рыбинске на Солнечной улице. Здесь на девушку напал грабитель. Все могло бы кончиться совсем плохо, если бы девушке на помощь не подоспел молодой человек. Он отважно вступился за неё и затеял драку с грабителем.
— Спасибо проходившему мимо мужчине, ты спас мою дочь. Мужик вырвал рюкзак, в связи с чем была оторванная лямка от рюкзака, и вытащил кошелёк. Ещё ударил её какой-то удочкой. Носит же земля таких уродов. Мужчина, который спас мою дочь, спасибо тебе огромное, всего тебе самого хорошего.
Грабитель был из наглых — защитника девушки он избил сильно. Парню пришлось вызывать скорую.
Если вы знаете этого человека, проявившего смелость и не испугавшегося грабителя, свяжитесь с редакцией! Давайте вместе найдём этого отважного человека — о таких людях надо писать! Связь с редакцией: почта — Написать письмо, личные сообщения нашей группы во «ВКонтакте», телефоны: 8-4852-59-99-90, 89106621773.
Фото: Александра Савельева
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