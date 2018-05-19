В Рыбинске парень ценой своего здоровья защитил девушку от грабителя: ищем героя

Парень не испугался грабителя

Крики о помощи услышали вчера около десяти часов вечера в Рыбинске на Солнечной улице. Здесь на девушку напал грабитель. Все могло бы кончиться совсем плохо, если бы девушке на помощь не подоспел молодой человек. Он отважно вступился за неё и затеял драку с грабителем.

— Спасибо проходившему мимо мужчине, ты спас мою дочь. Мужик вырвал рюкзак, в связи с чем была оторванная лямка от рюкзака, и вытащил кошелёк. Ещё ударил её какой-то удочкой. Носит же земля таких уродов. Мужчина, который спас мою дочь, спасибо тебе огромное, всего тебе самого хорошего.

Грабитель был из наглых — защитника девушки он избил сильно. Парню пришлось вызывать скорую.

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