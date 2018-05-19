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В Ярославле поставили часы отсчёта до чемпионата мира по футболу. В механизме есть сюрприз
19 мая 2018 17:01
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В центре Ярославля появился новый крупный арт-объект — часы отсчёта до главного футбольного праздника. Часы показывают, сколько времени осталось до чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России.
Поставили объект на улице Кирова, у дома № 12.
— Через месяц в Москве стартует чемпионат мира по футболу. Ярославцы вместе со всей Россией считают дни до начала этого спортивного праздника, — рассказал губернатор Дмитрий Миронов. — К сожалению, Ярославль не вошел в число городов, где в этом году пройдет мундиаль. Но Ярославская область станет частью единой команды, которая будет болеть за российских спортсменов на этом турнире. Мы также ждем многочисленных гостей из-за рубежа, которые приедут в Россию на матчи чемпионата мира.
Часы оснащены цифровым таймером с календарем в виде судейской таблички, камерой и Wi-Fi-роутером. Можно сделать памятные фотографии, отправить их по электронной почте, а после поделиться снимком в социальных сетях.
Фото: правительство Ярославской области
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