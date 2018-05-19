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Ярославцы проверили, можно ли сделать сальто в едущем лифте: видео эксперимента
19 мая 2018 14:56
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Можно ли сделать сальто в лифте? Зачем это нужно, ответа нет, но ярославцы решили попробовать. Группа фокусников, которая снимает в Ярославле розыгрыши и трюки, решила испытать — возможно перевернуться вокруг себя в движущейся кабине.
На эту мысль их навёл олимпийский призёр Никита Нагорный, который написал в своём Yuoutube-канале, что гимнасты могут всё. Ярославцев зацепило — а сможет ли спортсмен повторить их трюк?
— Мы попробуем сделать сальто в нескольких местах. И предлагаем тебе, Никита, повторить его, — говорит фокусник Артём Сыромятников или Martes, как он сам себя называет.
Вместе с другом он потренировался сначала в гимнастическом зале, а потом пошёл в торговые центры. Получился ли эксперимент, смотрите на видео:
Читайте также: Как сделать селфи без помощи рук: ярославский фокусник показал необычный трюк.
Фото: Martes/Youtube.com
Видео: Martes
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