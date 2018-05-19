Ярославцы проверили, можно ли сделать сальто в едущем лифте: видео эксперимента

Перевернуться через голову в движущейся кабинке не так-то просто

Можно ли сделать сальто в лифте? Зачем это нужно, ответа нет, но ярославцы решили попробовать. Группа фокусников, которая снимает в Ярославле розыгрыши и трюки, решила испытать — возможно перевернуться вокруг себя в движущейся кабине.

На эту мысль их навёл олимпийский призёр Никита Нагорный, который написал в своём Yuoutube-канале, что гимнасты могут всё. Ярославцев зацепило — а сможет ли спортсмен повторить их трюк?

— Мы попробуем сделать сальто в нескольких местах. И предлагаем тебе, Никита, повторить его, — говорит фокусник Артём Сыромятников или Martes, как он сам себя называет.

Вместе с другом он потренировался сначала в гимнастическом зале, а потом пошёл в торговые центры. Получился ли эксперимент, смотрите на видео:

Читайте также: Как сделать селфи без помощи рук: ярославский фокусник показал необычный трюк.