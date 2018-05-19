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Подробности страшной смерти женщины на проспекте Ленина: у матери отобрали всех детей. Фото с места
19 мая 2018 12:54
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В Ярославле прямо в центре города люди стали свидетелями страшной картины: они увидели в окне тело женщины. Мы поговорили со свидетелями этой трагедии, а также с родной сестрой погибшей женщины.
Прохожие говорят: окно в комнате, где обнаружили женщину, было разбито.
— Весь день думаю об этой женщине. Я припарковала машину под этим окном и ушла с малышом. Пришли через 20–25 минут, а там такое… Вот и мучаюсь, не задержалась бы немного, может смогла бы помочь... — говорит Наталья Филиппова.
Сестра погибшей Надежда рассказала, что у женщины была тяжёлая жизнь. И как ей ни пытались помочь, ничего не помогало.
— 14 мая у Марии вынесли всю комнату, где она жила на проспекте Ленина, 6. У неё ничего не осталось. Так же у нее было много психологических проблем: у неё отобрали всех детей. Мы пытались ей помочь, но... — рассказала Надежда. По данным 76.ru, у погибшей было пятеро детишек.
Сейчас по факту произошедшего следователи проводят проверку. Выясняются все обстоятельства.
Фото: Vk.com, Читатель 76.ru
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