В Ярославле появился зелёный медведь: где посмотреть

|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Одним символом города в Ярославле стало больше. Новый зелёный мишка появился в одном из парков.
— Новый житель сквера 50-летия ВЛКСМ, — рассказал глава ДГХ Михаил Кузнецов у себя в Инстаграме.
В комментариях мишке уже предложили дать имя и даже провести конкурс на лучший вариант.
Читайте также: бронзового мишку нарядили в хоккейный свитер.
Фото: Михаил Кузнецов/Instagram.com
|
Новое на сайте
Фильм недели
16 мая
«Такси 5»: прошлое на спущенных колесах
В душе каждого полицейского Марселя заложена страсть к яростным гонкам по патрулируемым улочкам солнечного французского города. Поэтому, когда...
Как там "профи" - ЗАМЫСЕЛ... далее
8 мая
«Мстители»: камни для беспечности
Людские жизни снова под угрозой, но на этот раз не из-за супергеройских разборок. Титан Танос, чье имя боятся произносить в разных уголках...
Просто суперский фильм!!... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров