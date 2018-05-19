В Ярославле появился зелёный медведь: где посмотреть

Появилось новое место для крутых селфи

Одним символом города в Ярославле стало больше. Новый зелёный мишка появился в одном из парков.

— Новый житель сквера 50-летия ВЛКСМ, — рассказал глава ДГХ Михаил Кузнецов у себя в Инстаграме.

В комментариях мишке уже предложили дать имя и даже провести конкурс на лучший вариант.

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