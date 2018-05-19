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В центре Ярославля перекрывают дороги: где сегодня не проехать
19 мая 2018 10:47
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Сегодня в центре Ярославля начали перекрывать дороги. И всё из-за танцев. В центре города пройдёт «Пушкинский бал». Из-за студенческой литературно-танцевальной акции дороги перекроют до девяти часов вечера.
Не проехать будет к Советской площади по улицам: Советская, Кирова, Нахимсона, площадь Челюскинцев, Советский переулок, Народный переулок.
— Также 19 мая ярославцы будут праздновать День семьи. С 07:00 до 16:00 будет ограничено движение на улице Подзеленья от пересечения с улицей Почтовая до острова Даманский, Которосльной набережной в районе стадиона Спартаковец» и местном проезде в районе дома № 3 по улице Почтовая (клуб-кафе «Якорь), — рассказали в мэрии Ярославля.
Насыщенный сегодня день! Вечером нас ждёт ещё одно развлечение — Ночь музеев. Полная программа во всех музеях Ярославля.
Фото: Михаил Контуев
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