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Ушла из дома и не вернулась: в Ярославской области пропала 14-летняя девочка
19 мая 2018 10:16
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В Ярославской области в розыск объявили 14-летнюю девочку. 17 мая Анастасия Соколова ушла из дома, и с тех пор родители её не видели.
Девочка выглядит на пару лет старше. Худенькая, волосы длинные светлые, глаза голубые. На ней были вязаный свитер цвета морской волны, черные джинсы и кроссовки. С собой был черный рюкзак с белой надписью.
— Если вы знаете что-то о местонахождении Анастасии, сообщите по телефону горячей линии: 8-910-964-8-38, — просят волонтеры.
Фото: ЯрСпас
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