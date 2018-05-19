Ушла из дома и не вернулась: в Ярославской области пропала 14-летняя девочка

Насти нет дома второй день

В Ярославской области в розыск объявили 14-летнюю девочку. 17 мая Анастасия Соколова ушла из дома, и с тех пор родители её не видели.

Девочка выглядит на пару лет старше. Худенькая, волосы длинные светлые, глаза голубые. На ней были вязаный свитер цвета морской волны, черные джинсы и кроссовки. С собой был черный рюкзак с белой надписью.

— Если вы знаете что-то о местонахождении Анастасии, сообщите по телефону горячей линии: 8-910-964-8-38, — просят волонтеры.