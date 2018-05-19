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В Ярославле власти запретили купаться в Волге: где поставили табличку
19 мая 2018 09:36
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Вчера в Ярославле на берегу Волги в районе Иванькова появились таблички «Купание запрещено». Это произошло после того, как мэр города Владимир Слепцов на общегородской планерке разнес глав районов за то, что такие аншлаги расставлены не везде, где в воду могут залезть люди.
— А в Иванькове где табличка у Волги? — отчитал градоначальник главу Дзержинского района Екатерину Мусинову. — Повесьте! Для вас секрет, что там купаются? Выпили — и пошли купаться. Да у вас там шашлыки везде. И в Павловской роще тоже.
И уже через несколько часов на заборе водоканала перед спуском к реке в этом месте стояла табличка. Заставит ли она жителей Дзержинского района отказаться от купания в этом месте, станет видно, когда в Ярославль вернётся тёплая погода. Но, как показывает практика, запреты мэра не всегда действенны.
В Ярославле этим летом официально открыты лишь три пляжа. В остальных местах купаться не рекомендуют спасатели — это может быть опасным.
Фото: Михаил Контуев
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