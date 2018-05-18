Мы немножко отдохнём и опять играть начнём: как «Шинник» будет готовиться к новому сезону

Игроки ярославской команды приступят к работе в начале июня

Игроки и тренеры ярославского «Шинника» после окончания сезона отправились отдыхать. Но, как стало известно, времени для этого у них совсем немного. Уже 4 июня им предстоит вернуться к работе.

— Для подготовки команды к будущему сезону первый сбор пройдёт в Ярославле с 4 по 18 июня, — рассказали в «Шиннике». — С 22 июня по 6 июля мы будем вести подготовку в Минске. Когда вернёмся из столицы Белоруссии, то снова будем тренироваться на своей загородной базе в Белкино.

Старт первенства ФНЛ намечен на 17 июля. В настоящий момент определяется окончательный состав лиги. Мы уже писали, как чёрно-синие завершили прошлый сезон и кто из игроков уже покинул команду.