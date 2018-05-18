Выходные с 76.ru: волшебная ночь в музеях, фестиваль ухи и модный «Хлеб»

На блошином рынке можно будет отыскать интересные вещи

Лето — пора самых разных фестивалей и развлечений на свежем воздухе. Эти выходные для ярославцев обещают быть очень насыщенными: музеи распахнут свои двери на ночь глядя, в Ростове накормят ухой, а на Перекопе устроят блошиный рынок и расскажут, как правильно избавиться от ненужных вещей.

«Ночь музеев»: путешествие вокруг Земли, комсомольское собрание и салют

Музеи подготовили интересные программы

Вечером в субботу свои двери для посетителей распахнут большинство музеев Ярославля. В музее-заповеднике подготовили программы для гостей разных возрастов. Здесь ждут игры, мастер классы и интересные экскурсии. Ярославцев ждут с 20 часов до полуночи. Побывать на комсомольском собрании и квартирнике можно будет в музее истории города, а погулять по саду под звуки скрипки и аккордеона и поучаствовать в конкурсе в Ярославском художественном музее. Планетарий предлагает ярославцам посмотреть на луну и исторические танцы, в музее «Эйнштейниум» подготовили шоу и мастер-классы, а музее «Мой любимый мишка» угостят чаем с венскими вафлями. Смотрите полную программу «Ночи музеев» в Ярославле.

Фестиваль ростовской ухи

Гостей фестиваля в Ростове накормят ухой

19 мая в Ростове Великом в пятый раз пройдет гастрономический фестиваль «Великая ростовская уха — Х веков традиций». С 12 до 223 часов гостей фестиваля ждут конкурсы, выступления музыкальных коллективов, аттракционы для детей и взрослых и, конечно, много вкусной ухи.

Где: Ростов Великий, Колхозная площадь.

Когда: 19 мая с 12 часов.

Весенний блошиный рынок

Продать, купить или обменять разные вещи можно будет на весеннем блошином рынке

С приходом весны разобрались на балконах и в шкафах и нашли много интересных, но ненужных вещей? Не спешите выкидывать, вдруг кто-то ищет именно это. Продать, обменять или просто подарить ненужные вещи можно будет 20 мая на блошином рынке на «Тестиле».

В программе блошиного рынка лекции о том, как экологично избавиться от ненужных вещей, о нематериальном в музейном пространстве и выступление вокально-инструментального ансамбля «Ручеек».

Где: территория культуры «Текстиль», улица Семашко,8.

Когда: 20 мая с 15 до 19.

Субботник и фестиваль архитекторов на Подзеленье

На Подзеленье приберутся перед тем, как устроить там парк

Фестиваль молодых архитекторов «Создай своё пространство» пройдёт на Подзеленье. По итогам фестиваля выберут наиболее интересные идеи того, как благоустроят зелёную зону возле центрального пляжа. В субботу, 19 мая, всех желающих приглашают в 10 часов присоединиться к субботнику, а с 20 мая Подзеленье начнёт превращаться в новый городской парк. Как хотят преобразовать зелёный островок в центре Ярославля.

Где: Подзеленье, сбор возле часовни Казанской Богоматери.

Когда 19 и 20 мая с 10 часов.

Модный «Хлеб»

Группа «Хлеб» устроит концерт в Ярославле

Бывшие учаcтники команды КВН, известные видеоблогеры, исполняющие комедийный рэп, в 2013 году создали свою группу «Хлеб». Несмотря на изначальную несерьёзность к 2016 году группа стала очень популярна, а их клипы собирают миллионы просмотров в интернете.

В Ярославле группа выступит в клубе «Горка».

Где: Клуб «Горка», Первомайский бульвар, 1.

Когда: 19 мая 19:00.

Сколько: 1200 — 2000 рублей.

Ярмарка ремёсел в Ростовском кремле

Гостей фестиваля ждёт ярмарка мастеров, колокольные звоны и мастер-классы

В следующие выходные в ростовском кремле пройдет фестиваль «Живая старина». Гостей праздника ждут танцы, этнические песни, музыка и колокольные звоны. На ярмарке можно будет не только посмотреть, как работают кузнецы, ткачи, гончары и звонари, но и научиться делать что-то своими руками под руководством мастеров и ремесленников. На фестивале гостей познакомят с искусством финифти, напоят травяным чаем и покажут европейское кино.

Где: Ростовский кремль.

Когда: с 25 по 27 мая.