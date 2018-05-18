|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Обзор
Выходные с 76.ru: волшебная ночь в музеях, фестиваль ухи и модный «Хлеб»
18 мая 2018 17:10
669 0
Лето — пора самых разных фестивалей и развлечений на свежем воздухе. Эти выходные для ярославцев обещают быть очень насыщенными: музеи распахнут свои двери на ночь глядя, в Ростове накормят ухой, а на Перекопе устроят блошиный рынок и расскажут, как правильно избавиться от ненужных вещей.
«Ночь музеев»: путешествие вокруг Земли, комсомольское собрание и салют
Вечером в субботу свои двери для посетителей распахнут большинство музеев Ярославля. В музее-заповеднике подготовили программы для гостей разных возрастов. Здесь ждут игры, мастер классы и интересные экскурсии. Ярославцев ждут с 20 часов до полуночи. Побывать на комсомольском собрании и квартирнике можно будет в музее истории города, а погулять по саду под звуки скрипки и аккордеона и поучаствовать в конкурсе в Ярославском художественном музее. Планетарий предлагает ярославцам посмотреть на луну и исторические танцы, в музее «Эйнштейниум» подготовили шоу и мастер-классы, а музее «Мой любимый мишка» угостят чаем с венскими вафлями. Смотрите полную программу «Ночи музеев» в Ярославле.
Фестиваль ростовской ухи
19 мая в Ростове Великом в пятый раз пройдет гастрономический фестиваль «Великая ростовская уха — Х веков традиций». С 12 до 223 часов гостей фестиваля ждут конкурсы, выступления музыкальных коллективов, аттракционы для детей и взрослых и, конечно, много вкусной ухи.
Где: Ростов Великий, Колхозная площадь.
Весенний блошиный рынок
С приходом весны разобрались на балконах и в шкафах и нашли много интересных, но ненужных вещей? Не спешите выкидывать, вдруг кто-то ищет именно это. Продать, обменять или просто подарить ненужные вещи можно будет 20 мая на блошином рынке на «Тестиле».
В программе блошиного рынка лекции о том, как экологично избавиться от ненужных вещей, о нематериальном в музейном пространстве и выступление вокально-инструментального ансамбля «Ручеек».
Где: территория культуры «Текстиль», улица Семашко,8.
Субботник и фестиваль архитекторов на Подзеленье
Фестиваль молодых архитекторов «Создай своё пространство» пройдёт на Подзеленье. По итогам фестиваля выберут наиболее интересные идеи того, как благоустроят зелёную зону возле центрального пляжа. В субботу, 19 мая, всех желающих приглашают в 10 часов присоединиться к субботнику, а с 20 мая Подзеленье начнёт превращаться в новый городской парк. Как хотят преобразовать зелёный островок в центре Ярославля.
Где: Подзеленье, сбор возле часовни Казанской Богоматери.
Модный «Хлеб»
Бывшие учаcтники команды КВН, известные видеоблогеры, исполняющие комедийный рэп, в 2013 году создали свою группу «Хлеб». Несмотря на изначальную несерьёзность к 2016 году группа стала очень популярна, а их клипы собирают миллионы просмотров в интернете.
В Ярославле группа выступит в клубе «Горка».
Где: Клуб «Горка», Первомайский бульвар, 1.
Ярмарка ремёсел в Ростовском кремле
В следующие выходные в ростовском кремле пройдет фестиваль «Живая старина». Гостей праздника ждут танцы, этнические песни, музыка и колокольные звоны. На ярмарке можно будет не только посмотреть, как работают кузнецы, ткачи, гончары и звонари, но и научиться делать что-то своими руками под руководством мастеров и ремесленников. На фестивале гостей познакомят с искусством финифти, напоят травяным чаем и покажут европейское кино.
Где: Ростовский кремль.
Фото: Вова Воронин Тестиль/facebook.com, Ярославский музей-заповедник/VK.com, Великая ростовская уха/VK.com, Лилия Цалко Текстиль/facebook.com, Александра Савельева, «Хлеб»/VK.com, Ростовский кремль
|
Новое на сайте
Фильм недели
позавчера
«Такси 5»: прошлое на спущенных колесах
В душе каждого полицейского Марселя заложена страсть к яростным гонкам по патрулируемым улочкам солнечного французского города. Поэтому, когда...
Как там "профи" - ЗАМЫСЕЛ... далее
8 мая
«Мстители»: камни для беспечности
Людские жизни снова под угрозой, но на этот раз не из-за супергеройских разборок. Титан Танос, чье имя боятся произносить в разных уголках...
Просто суперский фильм!!... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров