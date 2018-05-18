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Город

Выходные с 76.ru: волшебная ночь в музеях, фестиваль ухи и модный «Хлеб»

18 мая 2018 17:10
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афиша, Ярославль

Лето — пора самых разных фестивалей и развлечений на свежем воздухе. Эти выходные для ярославцев обещают быть очень насыщенными: музеи распахнут свои двери на ночь глядя, в Ростове накормят ухой, а на Перекопе устроят блошиный рынок и расскажут, как правильно избавиться от ненужных вещей.

«Ночь музеев»: путешествие вокруг Земли, комсомольское собрание и салют

Вечером в субботу свои двери для посетителей распахнут большинство музеев Ярославля. В музее-заповеднике подготовили программы для гостей разных возрастов. Здесь ждут игры, мастер классы и интересные экскурсии. Ярославцев ждут с 20 часов до полуночи. Побывать на комсомольском собрании и квартирнике можно будет в музее истории города, а погулять по саду под звуки скрипки и аккордеона и поучаствовать в конкурсе в Ярославском художественном музее. Планетарий предлагает ярославцам посмотреть на луну и исторические танцы, в музее «Эйнштейниум» подготовили шоу и мастер-классы, а музее «Мой любимый мишка» угостят чаем с венскими вафлями. Смотрите полную программу «Ночи музеев» в Ярославле.

Фестиваль ростовской ухи

19 мая в Ростове Великом в пятый раз пройдет гастрономический фестиваль «Великая ростовская уха — Х веков традиций». С 12 до 223 часов гостей фестиваля ждут конкурсы, выступления музыкальных коллективов, аттракционы для детей и взрослых и, конечно, много вкусной ухи.

Где: Ростов Великий, Колхозная площадь.
Когда: 19 мая с 12 часов.

Весенний блошиный рынок

С приходом весны разобрались на балконах и в шкафах и нашли много интересных, но ненужных вещей? Не спешите выкидывать, вдруг кто-то ищет именно это. Продать, обменять или просто подарить ненужные вещи можно будет 20 мая на блошином рынке на «Тестиле».

В программе блошиного рынка лекции о том, как экологично избавиться от ненужных вещей, о нематериальном в музейном пространстве и выступление вокально-инструментального ансамбля «Ручеек».

Где: территория культуры «Текстиль», улица Семашко,8.
Когда: 20 мая с 15 до 19.

Субботник и фестиваль архитекторов на Подзеленье

Фестиваль молодых архитекторов «Создай своё пространство» пройдёт на Подзеленье. По итогам фестиваля выберут наиболее интересные идеи того, как благоустроят зелёную зону возле центрального пляжа. В субботу, 19 мая, всех желающих приглашают в 10 часов присоединиться к субботнику, а с 20 мая Подзеленье начнёт превращаться в новый городской парк. Как хотят преобразовать зелёный островок в центре Ярославля.

Где: Подзеленье, сбор возле часовни Казанской Богоматери.
Когда 19 и 20 мая с 10 часов.

Модный «Хлеб»

Бывшие учаcтники команды КВН, известные видеоблогеры, исполняющие комедийный рэп, в 2013 году создали свою группу «Хлеб». Несмотря на изначальную несерьёзность к 2016 году группа стала очень популярна, а их клипы собирают миллионы просмотров в интернете.

В Ярославле группа выступит в клубе «Горка».

Где: Клуб «Горка», Первомайский бульвар, 1.
Когда: 19 мая 19:00.
Сколько: 1200 — 2000 рублей.

Ярмарка ремёсел в Ростовском кремле

В следующие выходные в ростовском кремле пройдет фестиваль «Живая старина». Гостей праздника ждут танцы, этнические песни, музыка и колокольные звоны. На ярмарке можно будет не только посмотреть, как работают кузнецы, ткачи, гончары и звонари, но и научиться делать что-то своими руками под руководством мастеров и ремесленников. На фестивале гостей познакомят с искусством финифти, напоят травяным чаем и покажут европейское кино.

Где: Ростовский кремль.
Когда: с 25 по 27 мая.

Елена Вахрушева
Елена Вахрушева Написать письмо
Фото: Вова Воронин Тестиль/facebook.com, Ярославский музей-заповедник/VK.com, Великая ростовская уха/VK.com, Лилия Цалко Текстиль/facebook.com, Александра Савельева, «Хлеб»/VK.com, Ростовский кремль
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Далее: Подзеленье заставят арт-объектами. Последняя прогулка по нетронутому лесу в центре города

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