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Летим или не летим: «Саратовские авиалинии» возобновили продажи билетов

18 мая 2018 19:18
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авиация, отдых, отпуск, Туношна, Ярославль, Саратовские авиалинии

Авиакомпания «Саратовские авиалинии», самолётами которой планируется совершать рейсы из аэропорта Ярославль на российские курорты, сообщила о возобновлении продажи билетов.

— Мы продолжаем свою деятельность и гарантируем обеспечение безопасности и комфорта пассажиров на любых рейсах, осуществляемых нашей авиакомпанией, — говорится в официальном сообщении «Саратовских авиалиний». — Возобновляются продажи авиабилетов по внутренним направлениям на территории России. Но принято решение о сокращении на 50 процентов чартерной программы международных полетов на период с 1 по 30 июня.

Этим летом «Саратовские авиалинии» планируют летать из аэропорта Ярославль в Туношне в Анапу, Сочи и Симферополь. Ранее сообщалось о закрытии авиакомпании и возврате денег за билеты.

Но дать гарантию, что из Туношны можно будет улететь на российские курорты, сейчас никто не может. В справочной аэропорта Ярославль уверяют, что получили телеграмму от Росавиации об отмене этих рейсов. Но как сообщил источник 76.ru в ярославском аэропорту, официального уведомления от «Саратовский авиалиний» не было, а это значит, что Туношна по-прежнему имеет запрос на выполнение этих рейсов.

— Мы не исключаем, что в ближайшее время у нас сменится собственник, — намекают в «Саратовских авиалиниях». — Но пока до конца ничего не известно.

Чем закончатся «бодания» Росавиации с саратовской авиакомпанией, скорее всего, станет известно в ближайшие дни. Сейчас понятно лишь то, что из ярославского аэропорта точно не полетят в начале лета самолёты в Турцию. Правда, по другой причине.

Михаил Контуев
Михаил Контуев Написать письмо
Фото: Саратовские авиалинии
Продажа авто, мото
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